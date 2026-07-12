El kartódromo de Zapala sigue tomando forma con importantes avances en la obra

Por Oscar Aliaga

La construcción del futuro kartódromo de Zapala continúa avanzando a paso firme, con diferentes frentes de trabajo que permiten seguir consolidando uno de los proyectos deportivos más importantes para la ciudad y la región.

En las últimas semanas las tareas se concentraron en la ejecución del pórtico de acceso al predio y en la infraestructura eléctrica. En este sentido, ya finalizaron las excavaciones destinadas a la red de media tensión que abastecerá de energía al sector de boxes, un servicio fundamental para el funcionamiento del circuito.

Además, comenzaron los movimientos de suelo para la posterior ejecución de la carpeta en la zona de boxes y la grilla de partida, otro de los sectores estratégicos del proyecto.

A estos avances se suma la culminación de las tareas de limpieza y el retiro de las cubiertas existentes, dando paso a la colocación de nuevos neumáticos de seguridad en todo el perímetro del kartódromo. En los próximos días, junto a la Asociación de Pilotos ProKart de Neuquén, también se definirán las dos chicanas que tendrá el trazado, continuando con la adecuación del circuito a los requerimientos de la categoría.

Esta obra es el resultado del trabajo articulado entre la Municipalidad de Zapala y la Asociación de Pilotos ProKart de Neuquén, con el objetivo de hacer realidad un anhelo histórico para el deporte motor local: contar con un espacio preparado para albergar competencias de primer nivel y potenciar el crecimiento del karting en el centro de la provincia.

El proyecto contempla la construcción de boxes, un playón para verificaciones técnicas, el sector de pregrilla, el alambrado perimetral y un acceso único que brindará mayor seguridad durante el desarrollo de las actividades. Asimismo, en conjunto con la Cooperativa de Energía Eléctrica de Zapala (CEEZ) se ejecuta el tendido eléctrico del predio, mientras que el EAMSeP realizará una perforación de aproximadamente 70 metros para garantizar el abastecimiento de agua destinado a los sanitarios y a futuras tareas de forestación.

La meta es continuar avanzando en cada etapa de la obra para llegar en óptimas condiciones al gran evento previsto para el mes de septiembre, una competencia que permitirá mostrar el potencial del nuevo kartódromo y posicionar a Zapala como un escenario de referencia para el automovilismo regional.

Además del impulso deportivo, esta nueva infraestructura representa una oportunidad para fortalecer el desarrollo económico de la ciudad, generando movimiento en sectores como la hotelería, la gastronomía, el comercio y el turismo, con la llegada de pilotos, equipos y visitantes provenientes de distintos puntos de Neuquén y la Patagonia.