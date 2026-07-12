Cortés quiere pavimentar los accesos a barrios del Oeste que parten de la avenida Bustillo

El plan de pavimento de Bariloche se mantiene con los trabajos concentrados en la actualidad en las colectoras de la avenida Juan herman, en la zona Sur, pero el intendente Walter Cortés anticipó que continuará con intervenciones en los barrios del Oeste que parten desde la avenida Bustillo.

Todavía está pendiente y sin plazos la culminación de los 1.400 metros que restan pavimentar del camino viejo al cerro Catedral, que el intendente puso en carpeta tiempo atrás, como una medida para descomprimir el tránsito de la avenida Bustillo a la altura del kilómetro 10.

Ahora el jefe comunal sumó un nuevo anuncio que vincula a los barrios del Oeste tras la toma de posesión de la avenida Bustillo bajo la administración municipal, un acuerdo que realizó meses atrás con el gobernador Alberto Weretilneck y que recientemente fue ratificado por el Concejo Municipal.

Esa decisión, también tuvo su correlato provincial con un decreto que la semana pasada publicó el Gobierno confirmando la transferencia de la arteria troncal de Bariloche que estuvo bajo la jurisdicción provincial.

Cortés tiene en agenda un plan de mejoramiento de la avenida Bustillo que estará atado a la adquisición de una planta de asfalto, que tiene un costo cercano a los 300 millones de pesos, y que luego también será de utilidad para continuar con el asfalto en distintos sectores de la ciudad.

La previsión del municipio es que con el pavimento, que tiene un fortaleza superior y vida útil prolongada en décadas, se completen las arterias de mayor tránsito o troncales donde circula el transporte público, y con la planta de asfalto se completen calles internas y de menor carga vehicular.

En el Oeste, el intendente prevé llevar el pavimento a los acceso a los barrios o calles troncales que partan desde la avenida Bustillo, con “intervenciones de 100, 150 o 200 metros”, anunció en el acto por el 9 de Julio, tomando el ejemplo de lo que se realizó en el ingreso del barrio Rancho Grande, con el pavimento de unos 200 metros de la calle Saihueque, que arranca desde la avenida De los Pioneros hacia la ladera del cerro Otto.