Más de 960 pingüinos murieron en una colonia de Río Negro: investigan ataques de pumas

Al menos 961 pingüinos de Magallanes murieron en el Parque Nacional Islote Lobos, en Río Negro. Una investigación científica señala a los pumas como los depredadores más probables. Gentileza.

Al menos 961 pingüinos de Magallanes murieron durante la temporada reproductiva 2025-2026 en el Parque Nacional Islote Lobos, sobre la costa atlántica de Río Negro. Una investigación científica identificó a los pumas como los depredadores más probables de los ataques, aunque todavía se desconoce cuántos ejemplares de este felino habitan en la zona y qué pudo haber desencadenado los episodios.

El estudio científico que describió la «matanza excedente»

El caso fue documentado por investigadores del Centro de Investigación Aplicada y Transferencia Tecnológica en Recursos Marinos Almirante Storni (CIMAS), la Fundación Azara y la Universidad Maimónides, junto con personal del parque nacional. Los resultados fueron publicados en la revista científica Ecology and Evolution.

El estudio describe un comportamiento conocido como “matanza excedente”, que ocurre cuando un depredador mata más animales de los que necesita para cubrir sus necesidades alimentarias inmediatas. En este caso, la mayoría de los pingüinos presentaba heridas en el cuello, pero prácticamente no tenía señales de haber sido consumida.

La investigación también permitió documentar esta interacción entre pumas y pingüinos en un área ubicada más de 1.000 kilómetros al norte de los registros conocidos hasta ahora.

Huellas de puma y cientos de pingüinos muertos

El Parque Nacional Islote Lobos se encuentra sobre el golfo San Matías, a unos 50 kilómetros al este de Sierra Grande. Allí, los pingüinos de Magallanes utilizan tres islotes —La Pastosa, Redondo e Isla de los Pájaros— para construir sus nidos, poner huevos y criar a sus pichones.

El 18 de octubre de 2025, personal del parque recorrió el islote La Pastosa sin encontrar animales muertos. Sin embargo, apenas dos días después, durante un nuevo recorrido realizado con investigadores que participaban del monitoreo anual de la colonia, la situación había cambiado.

En la arena húmeda observaron huellas frescas de puma que se dirigían hacia el interior del islote. Más tarde, en el sector suroeste de la colonia, encontraron 185 pingüinos adultos muertos.

Los cuerpos presentaban profundas heridas en el cuello y escasas señales de consumo. La presencia de sangre fresca indicaba que las muertes se habían producido poco tiempo antes.

En Isla de los Pájaros, los investigadores contabilizaron alrededor de otros 190 pingüinos muertos. También observaron nidos activos con huevos abandonados.

Los episodios continuaron durante enero y febrero de 2026, cuando los guardaparques registraron nuevas muertes en ambos islotes.

El balance de la temporada fue de 887 pingüinos adultos y 74 pichones muertos, un total de al menos 961 ejemplares. Los investigadores advirtieron que la cifra podría ser mayor, ya que no incluye a los pichones que pudieron morir posteriormente por abandono de los nidos o por quedar huérfanos.

Cómo llegan los pumas hasta las colonias de pingüinos

Una de las particularidades del Parque Nacional Islote Lobos es la amplitud de sus mareas, que pueden variar entre seis y nueve metros.

Cuando el mar baja, franjas de arena y sedimentos conectan temporalmente los islotes con el continente. Estos pasos permanecen disponibles durante tres o cuatro horas, dos veces por día.

Por esos corredores naturales pueden desplazarse distintos animales terrestres, entre ellos zorros grises, jabalíes y pumas.

Aunque los guardaparques ya habían detectado huellas y marcas de descanso que sugerían la presencia de estos felinos, no contaban con avistamientos confirmados.

Eso cambió en enero de 2026, cuando observaron un puma adulto desplazándose y descansando en sectores donde nidificaban los pingüinos. El animal estaba muy flaco y presentaba una fractura expuesta en una pata trasera.

En febrero volvieron a observarlo, esta vez cuando salía de Isla de los Pájaros a través de una de las franjas que quedan descubiertas durante la bajamar.

Los científicos señalaron que podría haber participado más de un puma en los ataques, aunque no pudieron confirmarlo.

El impacto sobre la reproducción de los pingüinos

La cantidad de animales muertos representa al menos el 3,52% de los adultos reproductores que habitaban el parque, una población estimada en 25.224 ejemplares durante 2025.

Los investigadores consideran que este porcentaje es conservador porque no contempla todas las posibles consecuencias indirectas de los ataques, especialmente sobre los pichones que dependen del cuidado de sus padres.

En 2024 se había estimado la presencia de unas 11.800 parejas reproductoras distribuidas entre los tres islotes. Durante los cuatro años anteriores al episodio, el monitoreo no había registrado una mortalidad comparable y la población se había mantenido estable.

En la temporada 2024-2025 solamente se habían detectado cuatro pingüinos adultos muertos con mordidas en el cuello y sin señales de consumo, un episodio aislado que no fue considerado una matanza excedente.

Los científicos compararon la situación con lo registrado en el Parque Nacional Monte León, en Santa Cruz, donde ya se habían documentado ataques de pumas a colonias de pingüinos.

Sin embargo, la población reproductiva de Islote Lobos es considerablemente menor: unas 12.600 parejas frente a aproximadamente 44.000 en Monte León.

Por eso, los investigadores plantearon la necesidad de evaluar las posibles consecuencias si estos episodios se repiten durante las próximas temporadas reproductivas.

Qué dicen los investigadores sobre los ataques

La bióloga Jesica Hombre, una de las autoras del estudio, explicó que todavía existen interrogantes sobre las causas de estos episodios.

“Actualmente se desconoce cuántos pumas habitan en la zona y qué pudo haber desencadenado los eventos de matanza excedente registrados durante la temporada reproductiva 2025-2026”, señaló.

La investigadora también indicó que no se dispone de información suficiente sobre la disponibilidad de otras presas para los pumas en ese sector de la costa rionegrina.

“El acceso a los islotes durante la bajamar ya era posible en temporadas anteriores”, aclaró.

Una de las hipótesis que analizan los científicos es que los ataques estén relacionados con el comportamiento oportunista de los pumas ante una gran concentración de animales vulnerables.

Durante la temporada reproductiva, los pingüinos se agrupan en espacios relativamente reducidos. Esa concentración, sumada a la posibilidad de que los pumas ingresen desde el continente durante la bajamar, podría favorecer este tipo de episodios.

De todos modos, los investigadores aclararon que se trata de interacciones naturales entre especies nativas y que todavía es necesario reunir más información para comprender lo ocurrido.

El estudio, firmado por Jesica Hombre, Magdalena Arias, Esteban Tazzioli, Raúl González y Enrique Crespo, destaca la importancia de continuar con el monitoreo de las colonias para evaluar cómo estos episodios podrían afectar a la población reproductiva de pingüinos de Magallanes en la costa de Río Negro.