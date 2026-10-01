Patricia Bullrich en IDEA: «¿Candidata en 2027? Lo importante son las ideas»

La segunda jornada del 62º Coloquio de IDEA tuvo como punto saliente la presencia en el recinto de la senadora Patricia Bullrich. Con el grueso del gabinete nacional acompañando al presidente Javier Milei en París, la presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado fue la única referente del oficialismo en decir presente de forma presencial ante los empresarios.

Previo a subir al escenario de IDEA, la senadora brindó una conferencia de prensa ante medios nacionales y locales. Allí destacó la importancia de que el proyecto de país sea reelegido y que por primera vez en la historia exista continuidad para las políticas de transformación estructural.

«Históricamente, a los proyectos que han representado un modelo republicano, un modelo democrático, les ha costado más reelegir. No religió Alfonsín, no religió De la Rúa, no religió Macri. Entonces, es importante en este momento que este proyecto vigente pueda avanzar«, aseguró la senadora.

No obstante insistió en la importancia de que esos cambios comiencen a llegar a la gente. «Es importante que los cambios que se han hecho en estos tres años, se verifiquen en cada familia, y eso significa velocidad, velocidad en los cambios», afirmó Bullrich y agregó: «Muchos de los cambios son muy importantes, como el RIGI por ejemplo, y es necesario que vayan mostrando rápidamente un horizonte para todas las empresas».

«No podemos tener la industria caída, la construcción caída, el comercio caído y por otro lado, algunas economías del país como hidrocarburos, pesca, agro y minería en porcentajes de crecimiento muy elevados. Tenemos que compatibilizar» Patricia Bullrich en IDEA

Al respecto se sumó al reclamo que arrojó en el día de ayer el presidente Javier Milei, respecto a la necesidad de contar con apoyo de las provincias en la senda de reducción de impuestos. «No se pueden bajar todos los impuestos de un día para otro, también se necesita el acompañamiento de las provincias y de las municipalidades», afirmó.

«Es necesario que Argentina sea un país que compita en igualdad de condiciones con todos los países que comercian. Si tenemos infraestructura más cara, y si tenemos un costo argentino más caro, cuesta que los argentinos podamos competir en igualdad de condiciones», agregó respecto a la inserción de Argentina en el mundo.

Tras su ponencia en el escenario, la senadora compartirá un almuerzo con empresarios ligados a la industria presentes en IDEA. Consultada en relación a la crisis que vive la industria, la senadora reclamó que la industria pueda acoplarse al dinamismo de las actividades emergentes como minería y energía.

Rueda de prensa. Bullrich respondió preguntas de los periodistas en IDEA.

«La industria argentina es una industria potente. Lo importante es que la industria tiene que complementarse con aquellas economías que parecen estar o ser las economías emergentes» afirmó Bullrich. «No podemos tener la industria caída, la construcción caída, el comercio caído y por otro lado, algunas economías del país como hidrocarburos, pesca, agro y minería en porcentajes de crecimiento muy elevados. Tenemos que compatibilizar», reclamó.

¿Candidatura 2027?

Los periodistas presentes indagaron a Bullrich acerca de la simpatía que su presencia genera entre los empresarios nucleados en el Coloquio de IDEA, y le preguntaron explícitamente acerca de cuál será su lugar en el año 2027.

«¿En qué lugar me va a encontrar 2027? No lo sé. No es lo que me preocupa. Creo que lo importante son las ideas», esquivó Bullrich la pregunta.

«¿En qué lugar me va a encontrar 2027? No lo sé. No es lo que me preocupa. Creo que lo importante son las ideas» Patricia Bullrich en IDEA

Un periodista de Mar del Plata insistió en el punto y fue todavía más a fondo. «¿Le gustaría ser candidata a presidente en 2027?» consultó de forma directa. La respuesta de Bullrich volvió a esquivar una definición afirmativa o negativa: «Acabo de ser elegida senadora, así que tenemos seis años por delante para ser senadora», afirmó.

Previsibilidad y posible reforma previsional

En su intervención sobre el escenario de IDEA, Bullrich recalcó que el rol de las leyes que salen del Congreso de la Nación debe ser dar estabilidad y previsibilidad. «Si una ley dura un mandato, no hay forma de construir un país a largo plazo».

Sobre el escenario. Bullrich fue la única referente del oficialismo que dijo presente de forma presencial en IDEA.

La senadora señaló tres ejes de transformación que son claves para lograr crecer a largo plazo. El primero de ellos es la seguridad jurídica. «El RIGI por ejemplo da una previsibilidad de 30 años. Esa estabilidad debe alcanzar a todos los actores de la economía, ese debe ser el horizonte que el país tenga», señaló Bullrich.

El segundo eje es el rol de la justicia respecto a las empresas. «La justicia debe ser razonable, pero no solo en los temas de corrupción. Por ejemplo en temas médicos, hay jueces que avalan tratamientos médicos que no están avalados por la ANMAT. Eso afecta las condiciones en las que las personas pactan los contratos con las empresas prepagas», afirmó Bullrich. «El dinero es finito y la inflación es infinita», agregó.

«Hay que ir a un sistema previsional que ya no dependa de la empleabilidad, sino que tome una parte de los impuesto generales y otra parte de un ahorro personal de los trabajadores» Patricia Bullrich en IDEA

El tercer eje fue la cooperación federal en los tres niveles de gobierno para lograr estructurar el crecimiento a largo plazo en base a las reformas estructurales que el gobierno ha planteado.

Respecto a la viabilidad de una reforma previsional, la senadora recalcó que tenemos un mercado de trabajo pensado para el pleno empleo industrial, un escenario que ya no existe. «Tenemos el déficit del trabajo informal, el déficit del sistema previsional y el déficit del Estado, bancado por solo 6 millones de trabajadores registrados que son los únicos que aportan», señalo.

«Hay que ir a un sistema previsional que ya no dependa de la empleabilidad, sino que tome una parte de los impuesto generales y otra parte de un ahorro personal de los trabajadores», anticipó el debate que viene respecto a la viabilidad a largo plazo del sistema previsional en su conjunto.