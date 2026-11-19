El argentino llegó a Las Vegas, a la espera del inicio de la acción esta noche con los ensayos libres.

Franco Colapinto reapareció en escena tras una semana de descanso y habló de todo en la previa del Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1, cuya actividad oficial comenzará esta noche en Argentina, con la disputa del primer ensayo libre en las calles de la “Ciudad del Pecado”.

Las altas velocidades que se alcanzan en el trazado callejero de Las Vegas Strip proponen un desafío imponente para los motores y la administración de la energía, aunque las bajas temperaturas (por debajo de los 10°) también jugarán su papel en cuanto a la gestión de los neumáticos.

Ese último aspecto será uno de los factores cruciales del fin de semana según comentó el pilarense en la rueda de prensa previa a la fecha 21 del calendario 2026, al cual le quedan tres competencias para su telón final. Algo que Alpine, que apenas sumó un punto en las últimas seis carreras, querrá aprovechar.

«Es un circuito diferente, muy particular, creo, en comparación con el resto del año. Es una carrera bastante singular en general. Los factores, el clima, la manera en que está hecho el circuito, el asfalto. Todo es diferente a lo que estás acostumbrado durante el año. Así que es como empezar desde cero. Y eso a veces es bueno para ver cómo reaccionan los otros autos y qué equipo consigue entenderlo primero», dijo Colapinto.

Que nunca falte el mate. Colapinto llegó a «La Ciudad del Pecado».

«Normalmente nos quejamos del calor, así que un poco de frío probablemente no venga mal. Pero va a hacer mucho frío. Y creo que estos autos, y también estos neumáticos, son realmente sensibles cuando están por debajo de la temperatura adecuada y del rango objetivo».

Colapinto, que viene de ser 13° en la pasada competencia de Brasil, cree que las particularidades de Las Vegas pueden presentar una buena oportunidad para las escuderías de la zona media como Alpine, que este fin de semana, además, tendrá un plus de potencia gracias al nuevo turbocompresor que presentará Mercedes Benz en sus clientes.

«Vamos a tener que trabajar mucho para intentar sacarles el máximo provecho. Y creo que este tipo de fines de semanas genera algunas oportunidades para nosotros y para los equipos de la zona media. Así que vamos a intentar dar lo mejor de nosotros. Creo que hay muchas cosas que aprender y que tenemos que intentar comprender rápidamente. Pero tenemos muchas ganas de afrontar el fin de semana«, se esperanzó.

Y concluyó: “Es realmente importante seguir sumando puntos y seguir dando lo mejor de nosotros. Aunque ahora parezca más complicado, nunca es imposible. Vamos a intentarlo hasta el final. Por supuesto, va a ser muy complicado. Pero nuestro objetivo es seguir construyendo el equipo, seguir impulsándolo hacia adelante y seguir motivando a todos».

¿Qué tal Franco en modo lego?

Planificando el 2027

Como se apuntó en notas pasadas, de acuerdo con los dichos de varios directores de escudería, en especial de aquellos que rápidamente quedaron sin nada por pelear este año, muchos de los trabajos ya están centrados y focalizados en lo desarrollos técnicos del próximo año.

Y Alpine representa uno de esos casos. Aunque la escuadra francesa todavía aspira a dar pelea en la mitad de parrilla y cosechar puntos, muchos de los focos ya están puestos en 2027. Por cierto, el equipo técnico pondrá a prueba de aquí al cierre de año varias configuraciones que puedan utilizarse en el nuevo auto.

"ES UNA CARRERA MUY ESPECIAL." Franco Colapinto habló en la previa al comienzo del Gran Premio de Las Vegas de la #Fórmula1. 📺 #LasVegasGP | Toda la temporada de #F1 por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/4vlfwtWc2N November 19, 2026

Al respecto, Colapinto se mostró entusiasmado con los pasos que el equipo pueda dar: «Probamos algunas cosas. Creo que es muy difícil decir cuánto vamos a mejorar en comparación con los demás. Siempre es una incógnita. Quizás nosotros demos un paso muy grande, pero tal vez los demás den uno todavía mayor. Así que realmente no sabés qué tan grande es el paso que está dando cada uno.”

«Creo que, en el primer año de un reglamento, normalmente el salto es bastante grande. Encontrás muchas cosas, solucionás muchos problemas que antes se habían corregido de alguna manera con actualizaciones, pero que podés solucionar adecuadamente (al año siguiente) con un paquete diferente y demás. Así que tengo muchas ganas de que llegue. Creo que va a ser un buen auto y espero que nos permita volver a la pelea y estar más cerca de los primeros puestos«, se esperanzó.

Made a new friend 🧉☺️ https://t.co/JUiHapvxKj — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) November 19, 2026

Horarios del fin de semana

Jueves 19 de noviembre

Práctica libre 1: 21:30 hs.

Viernes 20 de noviembre

Práctica libre 2: 01:00 hs.

Práctica libre 3: 21:30 hs.

Sábado 21 de noviembre

Clasificación: 01:00 hs.

Domingo 22 noviembre