Lejos del ritmo de Buenos Aires, Oscar Martínez y Marina Borensztein encontraron en Marbella, España, un lugar donde el diseño, la naturaleza y la tranquilidad conviven en perfecta armonía. La casa que comparten refleja una tendencia cada vez más presente en la arquitectura residencial: espacios modernos, colores suaves y una conexión permanente entre el interior y el exterior.

Según publicaron medios como Clarín, TN y Los Andes, la propiedad se destaca por su estilo minimalista, sus ambientes luminosos y una vegetación abundante que transforma los espacios exteriores en un verdadero refugio natural. A través de distintas publicaciones en redes sociales, Marina Borensztein permitió conocer algunos rincones de la vivienda.

Una casa de diseño contemporáneo donde predomina la luz natural

La vivienda de Oscar Martínez en Marbella responde a una estética contemporánea que prioriza la funcionalidad y el confort, sin resignar calidez.

En el living predominan los tonos claros, con sillones de líneas simples, almohadones estampados y detalles decorativos que aportan personalidad.

Los pisos de madera suman una sensación acogedora, mientras que los grandes ventanales permiten el ingreso de luz natural y refuerzan la conexión visual con el exterior.

La decoración apuesta por el equilibrio entre minimalismo y calidez, una combinación que se convirtió en una de las principales tendencias del diseño de interiores.

En lugar de ambientes recargados, la casa presenta espacios despejados donde los materiales, las texturas y los objetos elegidos adquieren protagonismo.

La cocina verde salvia: uno de los ambientes más llamativos de la casa de Oscar Martínez

Uno de los sectores que más se destacan es la cocina, donde el verde salvia se convierte en el color protagonista.

Los muebles presentan esta tonalidad suave y natural, combinada con mesadas claras, azulejos blancos brillantes y estantes abiertos.

El resultado es un ambiente luminoso, moderno y relajado, que se aleja de las tradicionales cocinas completamente blancas.

El verde salvia es uno de los colores que ganó protagonismo en el diseño de interiores por su capacidad para transmitir serenidad y combinar fácilmente con madera, piedra y tonos neutros.

En la casa de Martínez y Borensztein, esta elección permite integrar visualmente la cocina con el concepto natural que atraviesa toda la vivienda.

Un jardín que parece una selva: la conexión con la naturaleza

Otro de los grandes atractivos de la propiedad es su jardín.

La vegetación abundante, las plantas de diferentes tamaños y las especies de hojas grandes generan una atmósfera que recuerda a una pequeña selva privada.

Este espacio verde se convierte en una extensión de la casa y refuerza una de las tendencias más importantes de la arquitectura actual: incorporar elementos naturales a los ambientes cotidianos.

La presencia de plantas no solo cumple una función decorativa, sino que también aporta privacidad, sombra y una sensación de bienestar.

El jardín funciona como un refugio dentro de la vivienda, donde la naturaleza adquiere un papel central en la experiencia de habitar.

Una parrilla en el balcón: el detalle argentino de la casa en Marbella

Aunque Oscar Martínez y Marina Borensztein construyeron parte de su vida en España, hay costumbres argentinas que siguen presentes.

Entre los detalles de la propiedad aparece una parrilla instalada en el balcón, un elemento que conecta su nueva vida europea con las tradiciones del país.

Este rincón exterior combina funcionalidad y encuentro, dos características que suelen definir los espacios destinados a compartir comidas al aire libre.

La presencia de la parrilla también muestra cómo una vivienda contemporánea puede incorporar elementos vinculados con la identidad y los hábitos de quienes la habitan.

Minimalismo cálido y naturaleza: las tendencias que definen la vivienda

Más allá de tratarse de la casa de un reconocido actor argentino, la propiedad reúne varias tendencias que hoy marcan el diseño residencial.

Los colores inspirados en la naturaleza, la madera, los textiles suaves y la vegetación abundante construyen una estética relajada que prioriza el bienestar cotidiano.

La vivienda también refleja una búsqueda de espacios menos rígidos y más personales, donde el diseño no depende exclusivamente de objetos costosos o de una decoración sofisticada.

En la casa de Oscar Martínez y Marina Borensztein, la combinación de una cocina verde salvia, ambientes luminosos y un jardín exuberante demuestra cómo el minimalismo puede convivir con la calidez y la identidad personal.

Una propuesta que convierte a esta vivienda de Marbella en una referencia de inspiración para quienes buscan incorporar naturaleza, serenidad y diseño contemporáneo a sus propios hogares.