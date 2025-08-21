Fue la última sorpresa de Scaloni en la selección argentina y ahora Belgrano lo vendió a un histórico club de Italia

Belgrano de Córdoba hizo oficial la venta del marcador central Mariano Troilo al Parma de la Serie A de Italia. La entidad Pirata confirmó los montos de la transacción del defensor de 22 años, que alcanzan los 9.6 millones de dólares y se convirtió en la transferencia más alta de toda la historia de la entidad. El futbolista fue la gran sorpresa de Lionel Scaloni en la lista de la selección argentina para la pasada fecha FIFA de junio.

La propia institución cordobesa, a partir de un comunicado oficial en sus redes sociales, reveló los números totales de la histórica venta para el Pirata y la importancia que supuso la transferencia de Troilo a Europa. “Realizada por un monto histórico de USD 9.600.000, entre importe fijo, variables y condiciones futuras, por la totalidad del pase. Además, Belgrano resguarda un 15% de plusvalía sobre el excedente de 7,2 millones de Euros”, describió la entidad cordobesa.

En esta misma línea, agregó: “Se trata de la transferencia más importante de la historia de nuestra institución, que sigue posicionándose como marca en el plano internacional, a partir de una política deportiva de excelencia en la formación y promoción de jóvenes talentos”.

El Club Atlético Belgrano hace oficial la venta de Mariano Troilo al club Parma Calcio de la Serie A de Italia, realizada por un monto histórico de USD 9.600.000, entre importe fijo, variables y condiciones futuras, por la totalidad del pase. Además, Belgrano resguarda un 15% de… pic.twitter.com/71Xk5I1yko — Belgrano (@Belgrano) August 21, 2025

Por su parte, Mariano Troilo le dedicó unas sentidas palabras a la institución y todos los hinchas de Belgrano. “Hoy me toca escribir las palabras que nunca pensé que llegarían. Después de 15 años defendiendo estos colores, viviendo cada entrenamiento, cada victoria y cada derrota con el corazón, es momento de cerrar este capítulo tan importante de mi vida. Llegué siendo un niño con muchos sueños y me voy siendo una persona que encontró acá una segunda casa. En este club aprendí que el fútbol no solo se juega con el cuerpo, sino también con el alma”, escribió en su Instagram personal.

Vale recordar que Mariano Trolio jugaba en Belgrano desde 2012, cuando llegó proveniente de la Escuela de Fútbol E.F.U.L., de Barrio Poeta Lugones. Después de destacarse de forma notable en todas las divisiones juveniles del Pirata, debutó oficialmente en Primera División en un encuentro contra Claypole por Copa Argentina.

Desde entonces, disputó un total de 57 encuentros con la casaca celeste. A partir de un gran rendimiento y sobresalir en el fútbol argentino con 22 años, fue convocado por Lionel Scaloni a la selección argentina para la doble fecha de eliminatorias ante Chile y Colombia.

Con información de Infobae.