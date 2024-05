Atento Scaloni: Ten Hag aseguró que Lisandro Martínez volverá al plantel del Manchester United

Lisandro Martínez se recuperó de su lesión muscular y toda esta última semana se entrenó a la par de sus compañeros en Manchester United. Por eso, Erik ten Hag confirmó que este miércoles estará disponible para el partido ante Newcastle, por el partido pendiente de la fecha 34 de la Premier League.

En la conferencia de prensa previa al cruce con Newcastle en Old Trafford, el entrenador aseguró que, «Lisandro Martínez volverá al plantel«. «Ha hecho algunas prácticas con nosotros y tenemos previsto que esté disponible si esta tarde todo va bien en los entrenamientos».

