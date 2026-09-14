Ataque con fusil de guerra en Cipolletti: un detenido y máxima alarma en el barrio Quito

Una violenta balacera con armamento de alto poder de fuego sacudió la madrugada del lunes en el barrio Quito de Cipolletti. El violento episodio, que incluyó el uso de un fusil de guerra y una escopeta, terminó con un hombre detenido y un segundo sospechoso en fuga, en medio de una creciente preocupación vecinal por la escalada de violencia en el sector.

El hecho ocurrió cerca de la 1 de la mañana en la zona de Mengelle al fondo. En ese momento, efectivos de la Comisaría 32, unidades especiales y el grupo táctico COER ya desplegaban un operativo preventivo en la zona a raíz de otros incidentes recientes. Tras recibir un llamado de emergencia que alertaba sobre múltiples disparos contra un domicilio, el personal del COER actuó rápidamente e interceptó a un hombre mayor de edad que intentaba escapar a bordo de una motocicleta.

Armamento de guerra secuestrado

El hallazgo que encendió todas las alarmas de los investigadores fue el arma secuestrada al sospechoso: un fusil calibre 7.62, considerado arma de guerra por su letalidad y capacidad de daño.

Posteriormente, efectivos de la Comisaría 32 localizaron la vivienda atacada —un inmueble conocido en la zona—, cuyo portón presentaba numerosos impactos de proyectil. El Gabinete de Criminalística realizó las pericias en la escena y recolectó cartuchos calibre 12/70, compatibles con el uso de una escopeta. Respecto a las perforaciones, la jefatura policial aclaró que las múltiples marcas en la estructura responden al patrón de dispersión propio de los perdigones y no necesariamente a decenas de disparos independientes.

Investigación en marcha

Por el momento, los peritajes confirmaron que los daños se concentraron en el portón del inmueble, sin registrarse viviendas linderas afectadas ni personas heridas durante el ataque.

La Fiscalía de turno tomó intervención en la causa y ordenó diversas diligencias, entre ellas el relevamiento de cámaras de seguridad públicas y privadas para reconstruir la ruta de los atacantes. En tanto, la Policía de Río Negro mantiene intensos patrullajes para dar con el paradero del segundo involucrado que logró darse a la fuga.

El barrio Quito permanece en la mira de las fuerzas de seguridad debido a la reiteración de hechos delictivos complejos, entre los que se destaca un ataque a tiros ocurrido la semana pasada donde un hombre resultó herido en las piernas.