Bolivia venció a Surinam y quedó a un paso de clasificar al Mundial 2026

Bolivia le ganó a Surinam y se jugará el pasaje al Mundial contra Irak. (Foto: AFP)

Bolivia sigue en carrera en su sueño mundialista luego de ganarle 2 a 1 a Surinam en uno de los repechajes que se jugó en México.

La selección sudamericana perdía 1 a 0 con un gol en el arranque del segundo tiempo que convirtió Liam Van Gelderen luego de empujarla en el área chica tras una serie de rebotes.

A pesar de ese golpe, no se rindió y fue con todo por la remontada. Moisés Paniagua lo empató con una definición de puntín y Miguel Terceros lo dio vuelta de penal.

¡GOL DE SURINAM!



Después de muchos rebotes, Van Gelderem puso el 1-0 ante Bolivia en el partido por el Torneo Clasificatorio FIFA.#MundialEnDSPORTS pic.twitter.com/oeAvCu6UAS — DSPORTS (@DSports) March 26, 2026

Ahora, Bolivia irá en busca de la clasificación en la final por el boleto contra Irak, que se jugará el próximo martes. Si logra entrar jugará por cuarta vez en su historia un Mundial.

¡¡GOL DE BOLIVIA!!



PUNTAZO de Paniagua para empatar el partido contra Surinam.



El sueño mundialista de la Verde sigue vivo en el Torneo Clasificatorio FIFA.#MundialEnDSPORTS#ClasificatorioFIFAEnDSPORTS pic.twitter.com/HbPdR2b09Y — DSPORTS (@DSports) March 26, 2026

Sus tres participaciones anteriores fueron en Uruguay 1930, Brasil 1950 y Estados Unidos 1994. En todas perdió en primera ronda.

¡¡GOL DE BOLIVIA QUE LO DA VUELTA!!



Miguel Terceros cambió el penal por gol y, por ahora, la Verde se mete en el partido definitorio del Torneo Clasificatorio FIFA contra Irak.#MundialEnDSPORTS#ClasificatorioFIFAEnDSPORTS pic.twitter.com/PDWO8VdTOB — DSPORTS (@DSports) March 26, 2026

Entre Nueva Caledonia, Jamaica y Congo saldrá el otro clasificado mediante el repechaje, además de los cuatro pasajes europeos. El martes quedará definido todo.

Buscará sumarse a las seis selecciones sudamericanas ya clasificadas que son: Argentina, Brasil, Uruguay, Ecuador, Colombia y Paraguay.

Entre Nueva Caledonia, Jamaica y Congo saldrá el otro clasificado mediante el repechaje, además de los cuatro pasajes europeos. El martes quedará definido todo.