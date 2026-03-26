SUSCRIBITE Diario papel
Futbol Deportes

Bolivia venció a Surinam y quedó a un paso de clasificar al Mundial 2026

Bolivia se lo dio vuelta a Surinam y se jugará la clasificación al Mundial 2026 contra Irak.

Redacción

Por Redacción

Bolivia le ganó a Surinam y se jugará el pasaje al Mundial contra Irak. (Foto: AFP)

Bolivia le ganó a Surinam y se jugará el pasaje al Mundial contra Irak. (Foto: AFP)

Bolivia sigue en carrera en su sueño mundialista luego de ganarle 2 a 1 a Surinam en uno de los repechajes que se jugó en México.

La selección sudamericana perdía 1 a 0 con un gol en el arranque del segundo tiempo que convirtió Liam Van Gelderen luego de empujarla en el área chica tras una serie de rebotes.

A pesar de ese golpe, no se rindió y fue con todo por la remontada. Moisés Paniagua lo empató con una definición de puntín y Miguel Terceros lo dio vuelta de penal.

Ahora, Bolivia irá en busca de la clasificación en la final por el boleto contra Irak, que se jugará el próximo martes. Si logra entrar jugará por cuarta vez en su historia un Mundial.

Sus tres participaciones anteriores fueron en Uruguay 1930, Brasil 1950 y Estados Unidos 1994. En todas perdió en primera ronda.

Entre Nueva Caledonia, Jamaica y Congo saldrá el otro clasificado mediante el repechaje, además de los cuatro pasajes europeos. El martes quedará definido todo.

Buscará sumarse a las seis selecciones sudamericanas ya clasificadas que son: Argentina, Brasil, Uruguay, Ecuador, Colombia y Paraguay.

Entre Nueva Caledonia, Jamaica y Congo saldrá el otro clasificado mediante el repechaje, además de los cuatro pasajes europeos. El martes quedará definido todo.


Temas

Bolivia

Mundial 2026

Repechaje

Bolivia sigue en carrera en su sueño mundialista luego de ganarle 2 a 1 a Surinam en uno de los repechajes que se jugó en México.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Comentarios

Estimados/as lectores de Río Negro estamos trabajando en un módulo de comentarios propio. En breve estará habilitada la opción de comentar en notas nuevamente. Mientras tanto, te dejamos espacio para que puedas hacernos llegar tu comentario.


Gracias y disculpas por las molestias.



Comentar