Cipolletti recuperó la confianza perdida

La sequía goleadora era una de las claves para entender la mala racha de Cipolletti en el Federal A, que se cortó el sábado con la victoria ante Círculo Deportivo en La Visera. El Albinegro tenía solo 7 tantos a favor en 12 encuentros. En esa seguidilla adversa de 7 sin ganar apenas había convertido 4.

Esa misma cantidad le metió a los de Nicanor Otamendi, en un 4-2 indispensable para ganar tranquilidad en el torneo. Los tres puntos le sirvieron para despegarse de la zona de descenso y sacarle 4 a Independiente de Chivilcoy, anteúltimo en la tabla. Además, volvió a ubicarse cerca de los puestos de clasificación, donde está a 3.

El último sábado hizo su debut Lucas Chacana, uno de los tres refuerzos que trajo Cipo en el mercado de pases que cerró el jueves pasado. Además llegaron el defensor Alejo Tabares y el volante Joaquín Rickemberg, que se sumarán esta semana.

Chacana jugó como volante por derecha en su estreno. El tucumano, con paso por la primera división del fútbol argentino, venía sin rodaje de Chaco For Ever. El tiempo inactivo se notó en algunas acciones donde encaró a los defensores y no pudo ganarle los duelos individuales. Más allá de eso, Chacana mejoró en el complemento y fue importante en el tercer gol, con un gran centro a Gustavo Britos. Ahí demostró su jerarquía y de qué manera puede aportar.

Chacana en su debut con la camiseta de Cipo. Foto: Yamil Regules

“Llegué hace 4 días, recién estoy conociendo al equipo y al cuerpo técnico, estoy contento porque me dieron la confianza. Era importante ganar, el grupo lo necesitaba, esto levanta el animo de todos”, expresó Chacana a Río Negro. “Me costó un poco la inactividad, físicamente me siento bien pero cuando uno viene sin jugar es difícil, tengo que recuperar el ritmo”, reconoció.

Sobre el puesto de volante por derecha, aseguró: “Me siento cómodo en esa posición, pude volver a jugar y ayudar al equipo, pero voy a trabajar para mejorar. Sé que tengo que desbordar mucho más, pero es un proceso, me seguiré adaptando”.

Acerca de su decisión para venir a Cipolletti, comentó: “Quería venir para jugar y volverme a sentir importante. Es un lindo desafío para mi carrera”.

Para Diego Bielkiewicz tampoco fue un partido más y, así como Cipo volvió al triunfo, él regresó al gol. La coincidencia es que no marcaba desde la victoria con Villa Mitre, la última vez que el equipo había sumado de a tres.

“Estoy muy contento, era necesario volver a ganar, hacía mucho que no lo hacíamos. A lo largo del torneo merecimos más de lo que logramos. No tengo dudas de que lo vamos a sacar adelante”, expresó el delantero.

Después de meter el 2 a 0 parcial, el Polaco mostró su mejor versión desde que está en el club. Generó muchas faltas y aguantó la pelota cuando fue necesario, cumpliendo bien su tarea. “El gol siempre da confianza, uno juega con más soltura y tranquilidad, en líneas generales el equipo lo hizo bien. En la delantera aprovechamos las que tuvimos y el resto del equipo también hizo lo suyo”, analizó.

Respecto a lo que viene, Bielkiewicz expresó: “Sabemos que tenemos la responsabilidad de estar en la zona de clasificación, intentaremos sumar de a tres en Liniers y que el final de la primera ronda nos encuentre en los puestos que queremos”.

El próximo desafío será ante Liniers (14), el miércoles a las 20:30 en Bahía Blanca. El árbitro será Nicolás Ibarnegaray de Comodoro Rivadavia.