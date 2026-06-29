Cipolletti sigue activo en el mercado de pases del Federal A y confirmó más refuerzos

La ventana del mercado de pases invernal del Federal A abrió la semana pasada y Cipolletti ya confirmó tres refuerzos de cara a lo que resta de la temporada.

El último jueves, el Albinegro había anunciado la llegada de Luciano Gutiérrez, proveniente de Atenas de Río Cuarto. El cordobés puede jugar de volante central o de defensor central, una polifunción que puede serle muy útil al DT, Fabián Enríquez, en dos posiciones en las que no tiene tanto recambio.

El jugador de 25 años tuvo experiencias en el exterior en Emiratos Árabes y en Malta. Ya jugó en La Visera este campeonato en la visita de Atenas (ganó Cipo 1-0).

En el comienzo de esta semana, el club rionegrino hizo oficial la incorporación de dos jugadores más. Uno es un viejo conocido: Leandro Vella.

El volante ofensivo de 29 años, que suele jugar de mediapunta, ya estuvo en el Albinegro en el segundo semestre del año pasado. En la primera mitad de este año jugó en Kimberley.

Justamente ante los marplatenses tuvo su mejor partido el año pasado con dos golazos desde afuera del área, en la segunda fase del torneo. Se caracteriza por su desequilibrio y llegada.

El restante es Cristian González, defensor central de 36 años que viene del fútbol chileno (San Luis de Quillota) y tuvo pasos por Central Norte, Chacarita, Patronato, Deportivo Madryn, Morón, Atlético Rafaela, entre otros.

En este mercado de pases, los clubes pueden incorporar cuatro jugadores como máximo. La idea de Cipolletti es utilizar ese cupo y traer uno más.