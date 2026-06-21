En vivo: Cipolletti empata con Rincón en La Visera de Cemento por el Federal A

Cipolletti empata 1 a 1 con Deportivo Rincón por la fecha 14 del Federal A en La Visera de Cemento con goles de Maximiliano López para el local y Cristian Estigarribia para el visitante. El árbitro del encuentro es Valentín Pompei, de Olavarría.

Cipo abrió el marcador a los 16 minutos con una buena jugada colectiva por la banda izquierda. Nehuén García jugó con Gonzalo Lucero que la tocó al medio para que Maxi López la cruce de zurda con precisión. Es su tercer gol a Rincón en este torneo ya que le hizo dos en el triunfo como visitante de la fecha 5.

La alegría duró poco para el local ya que el León lo igualó 5 minutos después. Axel Oyola habilitó a Cristian Estigarribia que la cruzó bien de zurda para el 1 a 1.

El Albinegro le saca un punto de ventaja en la tabla al León. El local tuvo que hacer varios cambios obligados en la defensa por las lesiones musculares de Nicolás Trejo y Juan Cruz Huichulef y la expulsión de Yago Piro.

En el equipo neuquino hace su debut Germán Noce como entrenador después de la salida de Pablo Castro y el interinato de Alfredo Tizza.

Formaciones

Cipolletti: Facundo Crespo; Andrés Almirón, Víctor Manchafico, Benjamín García, Nehuén García; Gonzalo Lucero, Marcos Pérez, Brandon Obregón, Maximiliano López; Andrés Domínguez y Sebastián Jeldres. DT: Fabián Henríquez.

Deportivo Rincón: Alejandro Sánchez; Cristóbal Valbuena, Rodrigo Herrera, Carlos Esteves, Ezequiel Ávila; Daniel Carrasco, Facundo Miguel, Cristian Correa, Axel Oyola; Ignacio Achetoni y Cristian Estigarribia. DT: Germán Noce.