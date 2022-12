Nello Matías Sosa, el salvador de Cipolletti: «cuando le pegué, sentí que la agarre bien y entró»

A falta de dos fechas para el final, Cipolletti necesitaba un punto para mantenerse en el Federal A de fútbol. Enfrentaba a un rival que apenas unas semanas antes lo había derrotado 3-1 en La Visera y que la penúltima fecha se puso 2-0 arriba.

Nello Matías Sosa entró en el segundo tiempo y anotó el gol del empate que significó la salvación, un objetivo corto para lo que es la historia de Cipo pero enorme por cómo se dio el año.

El talentoso enganche que tiene el fútbol regional le contó la jugada a RÍO NEGRO y dijo: “durante ese tiempo, cuando empezamos a ver que estábamos complicados y las cosas no se nos venían dando, yo estaba en el banco. Ese día entro cuando hace el gol (Lucas) Chacana, el 2-1. Creo que entro 7 o 10 minutos obvio con querer hacer algo en la mente. De afuera lo veía difícil, pero cuando vi que la pelota me quedó ahi y le pegué, sentí que la agarre bien y entró. Y me alegré no solo por mí sino por mis compañeros con los que quedamos, que éramos pocos”.

Sobre ese gol que ya es histórico comentó que “la gente me escribe y me lo recuerda y eso me va hacer bien a mí”.

Sosa tiene contrato hasta fines de diciembre. “La verdad que no sé bien que irá a pasar, apenas terminó el torneo algo habíamos hablado, la idea es quedarme, pero todavía no se habló nada con ningún jugador”.

Desde el final del torneo se quedaron entrenando en el club unos 7 jugadores con el técnico interino Bruno Gorer. “Estamos todos en la misma situación, mi idea en lo personal es seguir en el club”, subrayó Nello.

Hasta la realización de esta nota explicó que “me llegó algo pero nada concreto, solo rumores que iban a hablar conmigo, pero nada más”.

Sosa fue uno de los tantos futbolistas que sufrió el césped sintético en la región, como le pasó a tantos. Gracias a un gran laburo de la dirigencia y de la familia del club, Cipo volvió al pasto natural en 2021. “Para mí fue mejor, el sintético estaba muy duro y nos mataba y la vuelta al césped natural para el momento de jugar se siente mejor, incluso para correr la cancha. Para mi es un paso hacia adelante volver al césped natural en el club”, comentó al respecto.

Cipolletti vivió un año muy malo en lo deportivo pero no solo por la campaña deportiva, sino por lo que pasó con el plantel, que se fue desmembrando de manera llamativa y nunca le permitió competir en igualdad de condiciones e n una categoría muy difícil como el Federal A.

“Fue una locura, y algo atípico para todos, incluso para los dirigentes, nunca me pasó en un plantel que se vayan tanto jugadores como se fueron. Los que nos quedamos lo hicimos porque queríamos. También tuve una posibilidad para irme y otros también, pero los que nos quisimos quedar fue para bancarla en el momento más difícil del club”, sostuvo Matías.

Ahora el Albinegro deberá rearmarse en un contexto difícil desde lo económico y para eso habrá que agudizar el ingenio buscando jugadores en la región.

“Acá hay buenos jugadores y hay varios que están en el club y en este momento también pusieron el pecho”, destacó.

El Mundial y el fútbol actual, en la mirada de Nello Matías Sosa

Pero además de su carrera como futbolista, Nello es un fanático de este deporte y lo vive desde distintos puntos de vista. Sobre el Mundial que acaba de terminar, Sosa opinó que “se nota que el fútbol es más físico, hay una dinámica terrible, en casi todos los partidos se corre mucho. La verdad que el Mundial demostró que se esta jugando a eso”.

En el mismo sentido agregó que “el jugador que no es tan dinámico pero piensa, en el fútbol de hoy le esta costando ganarse un lugar. De Arrascaeta (el “10” de Uruguay) es un jugadorazo, es uno de los mejores de Flamengo e incluso le costó”.

Nello vistió casi siempre la “10” y sabe lo que significa ser el talentoso del equipo. Sobre Lionel Messi dijo que “siempre lo veo bien, cuando parece que juega mal hace cosas interesantes, cuando la agarra algo va a pasar. El equipo sabe que la pelota le tiene que llegar a él, hay momentos donde lo siguen mucho y ahí tienen que parecer otras figuras”.

Su relación con Marcelo Gallardo

En su carrera, Sosa se codeó y compartió con grandes del fútbol nacional. Uno de ellos es Marcelo Gallardo, a quien tuvo como DT en sus comienzos en Nacional de Uruguay.

“Llegué a Nacional cuando agarra como DT, recién retirado, estuve con él ese año y después me fui a préstamo, pero la verdad que es un fenómeno, me trató muy bien y tengo de los mejores recuerdos con él, como DT y como persona. No solo en los entrenamientos, vivíamos cerca con (Diego) Placente, Poclaba y éramos los argentinos que vivíamos ahí y habíamos armado un buen grupo”, contó.

“Gallardo es un fenómeno por todo lo que vivió y va a vivir, se merece todo lo que le pasa”, señaló y agregó: “está preparado para todo, es un tipo inteligente que le puede ir bien en cualquier lugar. Está al 100% metido en esto, en Nacional le fue bien y en River también, a donde vaya seguro que también”.