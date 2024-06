Cuándo fue la última vez que Lionel Messi fue suplente en la Selección Argentina

La Selección Argentina jugará esta noche su primer amistoso preparatorio de cara a la Copa América. Cuando todo parecía indicar que Lionel Messi iba a ser titular, Scaloni sorprendió y el capitán será suplente ante Ecuador. Esta será la vigésima primera vez que el astro comenzará un partido desde el banco con la Albiceleste.

Este domingo a las 20, la Albiceleste tendrá su primera presentación oficial de cara la Copa América que iniciará el 20 de junio cuando Argentina enfrente a Canadá. En este encuentro, la Selección saltará a la cancha con su principal figura en el banco. Luego de 9 meses, la Pulga vuelve a iniciar un duelo como posible relevo. Esta será la cuarta oportunidad en los últimos cuatro años.

“La gente va a poder ver a Messi mañana. Va a jugar un rato seguramente”, adelantó Lionel Scaloni, entrenador de la Selección Argentina, en conferencia de prensa. Aunque remarcó que «vamos a pensar bien los minutos que va a tener cada uno para estar bien en el debut”.

Según se conoció, la idea del cuerpo técnico de la Albiceleste es que el capitán argentino rosarino ingrese desde el banco y sume minutos en el segundo tiempo en el duelo frente al conjunto ecuatoriano. Desde que viste la albiceleste, solo dos veces de sus 20 suplencias no entró y fue hace 18 años ante Costa de Marfil en el Mundial y en un amistoso en 2015 contra El Salvador.

La última vez que Messi fue al banco en la Selección Argentina

La última vez que Messi fue al banco fue el 12 de octubre de 2023 en la fecha 3 de las Eliminatorias Conmebol rumbo al Mundial 2026 ante Paraguay. En ese encuentro, el rosarino no había ido arrancado en el once e ingresó a los cinco minutos de la segunda mitad por Julián Álvarez. No había jugado desde el arranque por una molestia en el isquiotibial derecho.

Todos los partidos que Lionel Messi fue suplente con la Selección Argentina

17/08/2005 – Amistoso internacional – Argentina 2-1 Hungría | ingresó

03/09/2005 – Eliminatorias 2006 – Argentina 0-1 Paraguay | ingresó

12/10/2005 – Eliminatorias 2006 Argentina 0-1 Uruguay | ingresó

30/06/2006 – Amistoso Internacional – Alemania 1 – 1 Argentina | ingresó

30/05/2006 – Amistoso internacional – Argentina 2-0 Angola | ingresó

10/06/2006 – Copa del Mundo 2006 – Argentina 2-1 Costa de Marfil Argentina | suplente

16/06/2006 – Copa del Mundo 2006 – Argentina 6-0 Serbia | 1 gol

24/06/2006 – Copa del Mundo 2006 – Argentina 2-1 México | ingresó

06/07/2007 – Copa América 2007 – Argentina 1-0 Paraguay | ingresó

08/06/2013 – Eliminatorias 2014 – Argentina 0-0 Colombia | ingresó

11/06/2013 – Eliminatorias 2014 – Argentina 1-1 Ecuador | ingresó

07/06/2014 – Amistoso internacional – Argentina 2-0 Eslovenia | 1 gol

28/03/2015 – Amistoso Internacional – Argentina 2-0 El Salvador | suplente

14/10/2014 – Amistoso internacional – Argentina 7-0 Hong Kong | 2 goles

04/09/2015 – Amistoso internacional – Argentina 7-0 Bolivia | 2 goles

10/06/2016 – Copa América 2016 – Argentina 5-0 Panamá | 3 goles

14/06/2016 – Copa América 2016 – Argentina 3-0 Bolivia | ingresó

12/11/2021 – Eliminatorias 2022 – Argentina 1-0 Uruguay | ingresó

27/09/2022 – Amistoso internacional – Argentina 3-0 Jamaica | 2 goles

12/10/2023 – Eliminatorias 2026 – Argentina 1-0 Paraguay | ingresó

Con información de TyC Sports