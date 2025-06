Darío Benedetto vuelve al fútbol argentino: fue presentado como nuevo refuerzo de Newell´s

Este jueves se confirmó que Darío Benedetto vuelve al fútbol argentino. El experimentado delantero será refuerzo de Newell´s Old Boys por un año. Desde el conjunto rosarino ya lo presentaron oficialmente y será dirigido por Cristian Fabbiani.

El Ogro reveló, en una conferencia de prensa que llevó a cabo esta semana, que el Pipa fue un pedido expreso a la dirigencia. De esta manera, el delantero de 35 años tendrá su quinta experiencia en el fútbol argentino luego de vestir las camisetas de Arsenal de Sarandí, Defensa y Justicia, Gimnasia de Jujuy y Boca.

“Bienvenido, Pipa”, publicaron las redes sociales de la Lepra, junto a una foto del punta y los colores del club. En la previa, Fabbiani ya había confirmado su llegada: “Lo más importante es que yo quería un 9, que era el Pipa, y me lo trajeron. A partir de eso, los jugadores que vengan van a tener que ser económicos porque el dulce ya me lo dieron, que era el 9. Hace tres meses que estoy atrás de los refuerzos y estoy contento porque (Martín) Fernández y Benedetto ya están con nosotros”.

Benedetto fue presentado en Newell´s.

«Darío Benedetto es Rojinegro. El Pipa se convirtió en nuevo jugador de Newell’s luego de firmar su contrato por una temporada en condición de libre y ya se sumó a la pretemporada del plantel», detallaron desde el elenco rosarino.

El goleador llega a la Lepra luego de rescindir su contrato con Olimpia de Paraguay y atraviesa una extensa racha negativa: lleva 469 días sin poder marcar un gol. El Pipa había llegado al conjunto guaraní en febrero de 2024 pero no pudo mostrar su mejor nivel y cuatro meses después cerró su etapa con 13 partidos disputados .

Pipa Benedetto, nuevo refuerzo de Newells

“Físicamente me siento bien, futbolísticamente también, pero me está faltando el gol y para un delantero es importantísimo. No tuve muchas ocasiones de gol, fueron pocas, todavía no pude convertir, pero me deja tranquilo mi forma física. Ya va a caer el gol y eso va a cambiar”, había comentado el delantero sobre su mal paso por el club paraguayo.

Sin embargo no pudo revertir su situación y tuvo que marcharse luego de haber sufrido varias lesiones, contraer dengue y discutir con los hinchas durante un partido de Copa ante Vélez.