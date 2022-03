El curioso «enojo» de Julián Álvarez después de la goleada de River a Laferrere

Julián Álvarez volvió a convertir en la goleada 5 a 0 de River a Laferrere por Copa Argentina pero, de todas formas, reconoció que se fue «enojado» por las otras situaciones que desperdició.

«Siempre trato de sumar y hoy tuve varias opciones pero erré algunas. Pero lo importante es seguir trabajando y mejorando para conseguir los objetivos», empezó explicándole el cordobés a TyC Sports al término del encuentro disputado en el estadio salteño Padre Martearena.

«Tengo varios años de carrera como futbolista y quiero seguir mejorando como tal. Es lindo que Pep Guardiola me haya elogiado. Pero hoy me voy enojado porque me perdí varios goles», confesó el atacante que en junio partirá hacia Manchester City.

#River Julián Álvarez: "Hoy tuve varias que no pude convertir. Me fui un poco enojado, pero lo importante es que ganamos" pic.twitter.com/y32iPq2jHu — TyC Sports (@TyCSports) March 10, 2022

Por su parte el colombiano Juan Fernando Quintero, una de las figuras del encuentro, empezó felicitando a Laferrere «por el carácter que mostró. No fue fácil el partido y lo ganamos porque atacamos en los momentos justos».

«Estamos encontrándonos dentro del campo porque de eso se trata, de ir mejorando de un partido a otro. Y personalmente cada día me siento mejor, aunque no esté al ciento por ciento», describió.

Gallardo: «Estamos a la búsqueda de encontrar funcionamiento»

El entrenador de River destacó la «seriedad con la que asumimos el partido» pero también hizo hincapié en lo que no le gustó al decir «creo que estuvimos erráticos, por momentos. Y nos faltó algo de control de pelota en los primeros minutos».

El Muñeco opinó que todavía “estamos a la búsqueda de encontrar funcionamiento con varios jugadores nuevos, acá buscamos darle participación a todos».

El DT también opinó sobre Quintero y reveló que espera más de él. «está buscando su mejor forma futbolística para involucrarse más en la construcción de juego. Para un jugador de su jerarquía necesitamos que se ponga mejor«.

#River Marcelo Gallardo: "Juanfer está en un proceso de continuidad y de buscar su mejor estado de forma para que pueda involucrarse más en el funcionamiento del equipo. Hoy tuvo participación, pero un jugador de su jerarquía necesitamos que se ponga mejor". pic.twitter.com/6byovra9iK — TyC Sports (@TyCSports) March 10, 2022