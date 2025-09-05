Independiente estalló contra la Conmebol y Alejandro Domínguez tras la eliminación de la Sudamericana

La dirigencia de Independiente expresó su malestar luego del fallo adverso de la Conmebol y la descalificación en la Copa Sudamericana por los gravísimos incidentes en la revancha contra la U de Chile: afirman que se trató de una «decisión política» y acusaron al presidente, Alejandro Domínguez, de favorecer a las Sociedades Anónimas Deportivas. A su vez, exigieron que retiren todas las referencias al club de Avellaneda en el museo de la entidad en Luque.

El club de Avellaneda emitió un comunicado en el que expresa su «más enérgico repudio» por la decisión tomada. Con la firma de su presidente, Néstor Grindetti, y de su secretario general, Daniel Seoane, la carta se dirige directamente al titular de la casa madre del fútbol sudamericano, Alejandro Domínguez.

El comunicado de Independiente contra Conmebol y Alejandro Domínguez

A su parecer, el fallo «ignora los reglamentos vigentes y condena injustamente a nuestra institución» y «no es un error jurídico de un tribunal: es una decisión política que desnuda la preferencia por aquellas estructuras privadas con las que resulta más sencillo proyectar convenios, negocios y beneficios futuros».

Además, sostiene que «la decisión de la Conmebol sienta un precedente nefasto: un equipo que estaba en ventaja en la serie, pero que enfrentaba la posibilidad concreta de ser superado en la cancha, recurre a la violencia más brutal contra hinchas rivales, logra la cancelación del partido y recibe como ‘premio’ la clasificación desde un escritorio. En otras palabras, la violencia se transforma en un atajo para competir deportivamente hasta el final».

«Este fallo envía un mensaje devastador y contradictorio a toda Sudamérica: los violentos de siempre pueden salirse con la suya», agrega.

Por tanto, Independiente exige que «de manera inmediata que se elimine toda referencia a nuestra institución en el marco del museo de la CONMEBOL» y que «se restituyan de forma inmediata todos los elementos entregados», porque «no admitimos que se exhiban en un ámbito que contradice los valores que los hicieron posibles».

La dirigencia del Rojo sostiene que esta sanción “mata al fútbol sudamericano” y cuestionan la parcialidad de la decisión, señalando que podría sentar un precedente negativo para el desarrollo de las competencias continentales.

«No es solo Independiente el que ha sido condenado, es la justicia deportiva la que ha sido pisoteada. Están matando al fútbol», concluye el duro mensaje.