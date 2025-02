El emotivo mensaje de Alejandro Garnacho a Lisandro Martínez tras su grave lesión: «Nuestro guerrero»

Este lunes se confirmó la grave lesión que sufrió Lisandro Martínez en Manchester United. El parte médico detalló la rotura del ligamento cruzado de su rodilla izquierda, por lo que estará fuerza de las canchas alrededor de ocho meses. En este contexto, el defensor recibió un emotivo mensaje de Alejandro Garnacho.

La noticia golpeó fuerte dentro del conjunto inglés y en la Selección Argentina, ambos lugares donde el ex Newell´s comparte plantel con Alejandro Garnacho, que al enterarse del duro diagnóstico no dudó en dedicarle un posteo en sus redes sociales.

El delantero nacionalizado argentino no escondió su gran relación con el entrerriano y fue uno de los primeros jugadores de los Diablos Rojos en enviarle fuerzas de cara a su recuperación, la cual le demandará más de medio año.

El posteo de Garnacho dedicado a Lisandro Martínez.

«Volverás más fuerte, nuestro guerrero», escribió el Bichito junto con una foto de ambos durante la victoria sobre Manchester City en la final de la FA Cup 2023/24 en Wembley.

La estrecha relación entre Alejandro Garnacho y Lisandro Martínez

Los jugadores de la Selección Argentina mantienen un gran vínculo en Manchester United. Justamente, el Bichito fue el encargado de revelar la relación que mantienen entre ambos desde que Martínez llegó desde Ajax.

Alejandro Garnacho junto a Lisandro Martínez en Manchester United.

«Desde el primer día que entré al vestuario que me han tratado como uno más. Soy el más joven del grupo y Lisandro Martínez es como mi padre porque cuando me tiene que regañar, me regaña, y cuando hago las cosas bien, me lo dice. Siempre me intenta ayudar en todo«, explicaba en mayo de 2023.