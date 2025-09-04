Un jugador de Boca cambiará de nacionalidad para poder jugar el Mundial 2026

Giménez es considerado por Gustavo Alfaro en la selección de Paraguay.

Boca tendrá probablemente un representante en el próximo Mundial 2026, al margen de Leandro Paredes, quien es integrante estable de la Selección argentina. Un delantero del Xeneize tomó la decisión de cambiar su nacionalidad con la ilusión de estar presente en la cita máxima de Estados Unidos, Canadá y México.

Se trata de Milton Giménez, quien este jueves se ausentó a entrenamiento con permiso para recibir su nueva ciudadanía, a la que accedió por el origen de su padre.

Giménez, de 29 años, es seguido de cerca por el DT argentino de la selección albirroja, Gustavo Alfaro, que esta noche puede hacer historia para el fútbol guaraní.

En caso de empatar, Paraguay se asegurará la clasificación y volverá a jugar un Mundial el próximo año a 16 de su anterior presencia en Sudáfrica 2010.

El seleccionado paraguayo no cuenta en su plantel con un jugador indiscutido para el puesto de centrodelantero y Giménez peleará por ese lugar con Antonio Sanabria, Gabriel Ávalos (Independiente), Ronaldo Martínez (Platense) y Alex Arce (Independiente Rivadavia de Mendoza).

Para ello, deberá lograr la continuidad en Boca, donde hasta el momento jugó 48 partidos con un saldo de 13 goles.

Vale recordar que Giménez no sería el único jugador de Boca en cambiar su nacionalidad, sino que el primero en hacerlo fue Lucas Blondel.

Por a su padre, el jugador decidió representar a la Selección de Suiza. Fue convocado por primera vez en marzo de este año y alcanzó a sumar varios minutos en los dos amistosos disputados en aquella fecha FIFA.

Sin embargo, ante la falta de rodaje, no fue incluido para la última nómina.