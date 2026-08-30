Inflación de agosto 2026: el mercado recortó sus proyecciones y el IPC podría tocar un nuevo piso en la era Milei

Tras el salto estacional del 2,1% en julio 2026 impulsado por las vacaciones de invierno, las mediciones semanales de las consultoras privadas reflejaron un ritmo de aumentos sucesivamente menor en agosto. Los relevamientos del octavo mes del año indicaron que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) retornará al sendero de la desaceleración y se ubicará otra vez por debajo de la barrera del 2%, con estimaciones que oscilan entre el 1,4% y el 1,9%.

De concretarse la proyección más optimista del 1,4%, el indicador registrará una caída de 0,7 puntos porcentuales respecto del mes previo y se posicionará por debajo del 1,5% que informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) en mayo de 2025, el valor más bajo de la gestión de Javier Milei. La expectativa de un menor nivel de inflación cuenta también con el respaldo del sector oficial, donde las autoridades proyectan un número inferior al 1,9% registrado en junio pasado.

La desaceleración del índice general respondió a la menor presión en los precios de alimentos y bebidas, junto con una suba más moderada en las tarifas del servicio de electricidad. A este escenario se sumó el dato de la inflación mayorista de julio, que fue del 0,8%, una cifra que -según la mirada del presidente- anticipa la tendencia a la baja en los precios minoristas.

La inflación de agosto 2026 estaría entre 1,4%-1,9%, según las consultoras

En el extremo inferior de las estimaciones se posicionó la Fundación Libertad y Progreso con un cálculo del 1,4% para agosto. El economista de la entidad, Julián Neufeld, explicó a Infobae que, luego del impacto estacional de las vacaciones de invierno, la canasta del IPC subió ese porcentaje «en parte por el modesto aumento de 1,1% en Alimentos y Bebidas no Alcohólicas». En la misma línea, el director de la consultora, Agustín Etchebarne, detalló a la Agencia Noticias Argentinas que en la tercera semana del mes el relevamiento arrojó «sorprendentemente» una deflación del 0,4%.

Por su parte, la consultora Eco Go ubicó su proyección entre el 1,5% y el 1,6%. En declaraciones a la radio Splendid 990, su director asociado, Sebastián Menescaldi, reveló: «Las tres semanas que medimos tuvimos muy baja inflación, algo que nos sorprendió», y remarcó: «Estamos bajando la previsión». Desde la firma coincidieron en que el comportamiento de los precios minoristas respondió principalmente al freno en la canasta alimentaria, cuyos valores aumentaron solo un 0,3% en la última semana del mes.

En el rango intermedio figuraron las mediciones de Orlando Ferreres y C&T Asesores Económicos con un 1,5% y 1,6%, respectivamente. En el informe de C&T se detalló que en la cuarta semana de agosto las verduras aumentaron un 5,6% y las frutas un 2,6%, mientras que la carne y sus derivados avanzaron un 0,7%. En tanto, la consultora Analytica proyectó un IPC del 1,7%, tras registrar una suba del 0,9% en el rubro alimentos durante los últimos siete días del mes.

En el escalón más alto se ubicó Invecq con una previsión del 1,9%. Pese a representar el guarismo más elevado entre los privados, la cifra implica una desaceleración de 0,2 puntos porcentuales frente a julio. La consultora destacó además que en la cuarta semana de agosto los precios mostraron una baja del 0,1%.

Las proyecciones oficiales con la inflación

Desde el ámbito público, el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, ratificó el rumbo de los precios en declaraciones a la prensa: «Seguimos viendo una reducción de la inflación». Asimismo, el funcionario planteó: «Pareciera que vamos a tener una tasa de inflación menor a la de julio, que tuvo factores transitorios, pero también probablemente menor a la de junio», mes en el que el índice fue del 1,9%.

El optimismo del Gobierno se apoyó además en el IPC mayorista de julio que se ubicó en 0,8%. El dato fue celebrado por el presidente Javier Milei, quien dijo que había anticipado que en este período la inflación comenzaría «con un cero adelante», aunque en realidad sus proyecciones se referían a la minorista.

Junto con el freno en la canasta básica, la evolución de los precios regulados tuvo un rol clave en el resultado del mes. Julián Neufeld destacó a Infobae que el nuevo régimen de actualización de tarifas que aplicó el Poder Ejecutivo para el segundo semestre permitió que los valores de la electricidad crecieran a un ritmo menor, lo que moderó el avance del índice general.

El comportamiento de los alimentos y las bebidas no alcohólicas resultó determinante para explicar el IPC de agosto, debido a su elevado peso en la estructura del gasto de los hogares. Mientras las frutas y verduras se mantuvieron por encima del promedio, el resto de los productos de la canasta y los cortes vacunos mostraron incrementos acotados.

El salto del 2,1% en julio había encontrado su causa en rubros estacionales como Recreación y cultura (5%) y Restaurantes y hoteles (2,8%). Finalizado ese período de receso escolar, las mediciones semanales confirmaron la moderación del ritmo de aumentos tanto en productos masivos como en servicios.

De cara a los próximos meses, el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) proyectó que el IPC se consolidará en un nivel del 1,8% para agosto y que la mediana de las respuestas prevé un rango de entre 1,8% y 1,7% de manera constante hasta enero de 2027.