Sorpresa en River: Aníbal Moreno será titular en la final contra Belgrano

Aníbal Moreno va de titular en la final de River contra Belgrano. (Foto: @RiverPlate)

A pesar de sufrir una lesión en su rodilla hace solo una semana, Aníbal Moreno será titular en River contra Belgrano en la final del Apertura de la Liga Profesional en el Mario Alberto Kempes de Córdoba.

El volante sufrió un esguince en la rodilla en la semifinal de hace ocho días contra Rosario Central en el Monumental. En principio, iba a tener un mes de recuperación.

Sin embargo, el jugador evolucionó mejor de lo esperado y pidió estar. En el cuerpo técnico decidieron arriesgarlo y compartirá el mediocampo con Fausto Vera.

El que también sorprendió al ir al banco es Gonzalo Montiel. El defensor sufrió un desgarro con Central pero igual ocupará un lugar entre los relevos.

De esta manera, River formará con: Beltrán; Bustos, Martínez Quarta, Rivero, Acuña; Moreno, Vera, Juan Cruz Meza, Galván; Colidio y Freitas.