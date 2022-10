Enzo Francescoli confirmó el motivo de la salida de Marcelo Gallardo y habló de los reemplazos

El mundo River todavía sigue movilizado por el fin del ciclo de Marcelo Gallardo, el entrenador más ganador de su historia. El manager del equipo de Nuñez, Enzo Francescoli, habló por primera vez tras la despedida del DT en el estadio Más Monumental. Reveló qué intentó convencerlo para que se quede en el club y se refirió a los posibles reemplazantes.

«Él iba renovando año a año su vínculo con el club y creo que algo así pasó después de la Copa Argentina que ganamos en Córdoba. Esa vez había puesto un punto suspensivo. Necesitaba pensar una decisión durante unos días, tuvo algunas dudas”, contó el exfutbolista.

“Ahora fue genuino en cuanto a lo que él mismo planteó. Principalmente de su cansancio. Es un tipo que está las 24 horas ahí en River y obviamente esto empujó cada vez más la balanza para que tomara la decisión. Fue muy claro”, explicó el «Príncipe» en declaraciones a TyC Sports.

El uruguayo, a su vez, relató cómo se enteró de la noticia: “Cuando hubo esa reunión después del partido con Jorge Brito y Matías Patanian yo ya lo sabía hacía dos días. Él, por esta relación de amistad, me lo planteó antes. Me dijo que iba a dejar a fin de año. Uno puede intentar un montón de cosas, pero cuando es una decisión personal de un tipo como Marcelo es difícil de darlo vuelta».

«Yo como amigo intenté, le dije que iba a haber más de 20 días de vacaciones, que se fuera a algún lado y se olvidara de todo para recuperar energías, pero su respuesta fue no. Me dijo que no podía porque siempre estaba charlando y pendiente de River”, continuó el manager del «Millonario».

Respecto a los posibles reemplazantes de Gallardo, manifestó: «Es imposible y sería ilógico buscar un técnico parecido. Tenemos hasta los primeros días de diciembre para pensar tranquilos, hay que evaluar no solo el tema jugadores sino la estructura del club. Hay mucha gente que pertenece a River, pero también hay muchos otros que vinieron con Marcelo y hay que ver qué decisión toman. Trataremos de ver primero eso para plantear al nuevo cuerpo técnico”.

“La responsabilidad cae sobre mí porque es para lo que estoy. Así será. Ahora es un golpe fuerte para todo el mundo River por todo lo que significaba Marcelo, hay que transitarlo de la mejor manera. Es importante que el que pueda venir esté vinculado a muchas cosas de las que se encargaba Marcelo”, agregó Francescoli.

En esa línea, cerró: “De candidatos no voy a hablar. Marcelo va a estar hasta diciembre. Estamos evaluando todo, tenemos un plan B que se va corriendo en el tiempo. Nuestra idea es tomarlo con calma, tratar de pasar este momento. Depende de Gallardo si quiere opinar sobre el nuevo entrenador. Hablaremos de fútbol, pero lo más importante es cómo queda su informe sobre el plantel profesional. Tenemos que disfrutar que esto pasó y ojalá las decisiones que tomemos nos acerquen a otro ciclo parecido”.

Sobre la despedida de Gallardo

Francescoli que se lo vio muy emocionado anoche , se refirió a la despedida y el reconocimiento a Gallardo en el Monumental. «Fue una noche muy especial para todos los riverplatenses y, sobre todo, para nosotros, los que hemos estado estos ocho años y medio en el día a día con Marcelo y toda su gente”, manifestó.

Y añadió: “Cuando suceden estas cosas, más allá de la relación entre técnico y manager, emocionan. Estos momentos hay que transitarlos de la mejor manera, creo que lo mejor es poder expresar un sentimiento genuino”.

Fuente: NA