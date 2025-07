Franco Mastantuono rompió el silencio tras su salida al Real Madrid: «Me cambió las ideas»

River fue uno de los protagonistas en este mercado de pases. Mientras arregló la llegada de Maximiliano Salas, que debutó con un golazo ante Platense, tuvo un desenlace que no esperaba: Franco Mastantuono fue anunciado como nuevo refuerzo del Real Madrid. Ahora, el juvenil rompió el silencio y reveló detalles de su salida.

En diálogo con TyC Sports, el volante de la Selección Argentina explicó que «yo había tenido una charla con Real Madrid hace un año y medio. No había llegado a más. Fue muy buena pero no pasó nada. Luego renové con River, jugué todo el año pasado y este año mi intención era jugar en River, no tenía otra cosa en la cabeza. Y bueno, a mitad de año aparece Real Madrid, que obviamente me cambió las ideas, me hizo pensar, me demostró el afecto que me tenían y las ganas de que esté allá». En sentido, remarcó que «para mí era un sueño, lo veía como un reto personal muy lindo. Ahí fue donde tomé la decisión. Fue a mitad de año y se resolvió en pocos días«.

Además, reveló detalles sobre el llamado que recibió de Xabi Alonso, entrenador del conjunto Merengue: «Con Xabi (Alonso) hablé. Se portó muy bien conmigo. La charla que tuve con él me motivó a tomar la decisión». «Me llamó y me habló siempre desde la sinceridad. Para mí fue muy importante. Como he dicho, irse de River no es fácil. Eso lo sabemos todos. Pero me lo hizo un poquito más fácil que él me haya llamado de la forma en que lo hizo, y por eso también tomé la decisión», confesó.

Mastantuono llegará al gigante español en agosto y entrará en la exclusiva lista de jugadores argentinos que vistieron la camiseta blanca. «Creo que fue el Fideo el último. Es muy especial. También el Pipa Higuaín, que salió de River. Entonces creo que es algo muy especial poder ir a un club así. Para mí, River es el club más grande de América, y ahora me voy al club más grande de Europa, y seguramente del mundo, que es el Real Madrid», señaló.

«Es un sueño. Cualquier jugador que sea hincha de River creo que esto es ideal, porque estás pegando un salto a Europa donde vas a un club que es enorme, que gana todo, que es el más ganador. Para mí, como jugador, es un reto personal muy grande», sentenció.

Mastantuono y su relación con River

«No fue jodido porque yo, como me manejo en la vida, siempre trato de estar mentalmente en el lugar donde estoy físicamente. Entonces, al estar en River y competir por cosas muy importantes, como la Libertadores, el campeonato —que bueno, no nos fue bien en los cuartos de final—, yo siempre estuve ahí. Obviamente que cuando llegan estas cosas uno abre la cabeza y se pone a pensar en otras cosas, pero siempre que jugué para River tuve la cabeza ahí«, describió durante la entrevista el joven argentino.