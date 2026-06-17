Germán Noce asumió como DT en Rincón y se conoció el horario para el partido con Cipolletti

Deportivo Rincón visita a Cipolletti el domingo en La Visera de Cemento por el Federal A y lo hará con un nuevo DT en el banco de suplentes. Germán Noce asumió esta semana como nuevo entrenador luego de la desvinculación de Pablo Castro y del interinato de Alfredo Tizza que dirigió al equipo en las últimas dos fechas.

El flamante técnico viene de trabajar en Juventud Antoniana en esta misma categoría. El ex futbolista, nacido en La Plata, tuvo una larga carrera en el ascenso como jugador y también como ayudante de campo.

La dirigencia resolvió el alejamiento del cargo de Castro hace dos semanas y el equipo quedó a cargo de Tizza, DT de la primera local. Su debut fue con derrota 2 a 0 contra Argentino de Monte Maíz en Córdoba pero se recuperó y venció a Juventud Unida de San Luis como local el domingo pasado y el León quedó cuarto en la tabla, dentro de la zona de clasificación. Además, se puso a uno del Albinegro y tiene la chance de pasarlo en el cruce directo.

«Vengo con una ilusión terrible por este proyecto. Estuve estudiando, viendo y recabando información de varios lados, y creo que el club tiene todo como para seguir creciendo», aseguró el nuevo DT.

El entrenador asumió junto a Germán Cáceres como ayudante de campo y Martín Ezquerra de preparador físico. El primero acompañó a Ricardo Pancaldo en Chaco For Ever y el segundo viene de San Martín de San Juan, ambos en la Primera Nacional.

«Es un club que ha crecido mucho en los últimos años y vengo a aportar mi granito de arena por el bien del club», dijo Noce sobre Rincón. «Sabemos que estamos muy alejados de todo, pero vengo con la certeza de que con trabajo, humildad y preparación vamos a poder lograr cosas. Es un torneo muy difícil, con muchos partidos, muchos viajes y equipos en todo el país que buscan lo mismo que nosotros», analizó sobre la categoría.

(Foto: Prensa Deportivo Rincón)

«Rincón tiene muchas oportunidades para crecer porque hay material y un gran grupo humano. La gente del club nos recibió de excelente manera, y eso contagia ese sentido de pertenencia y las ganas de crecer», destacó el técnico.

Noce trabajó durante varios años como ayudante de José Maria Bianco en Gimnasia y Tiro de Salta, Agropecuario, Gimnasia de Mendoza, Chacarita y San Telmo.

A fines de 2024 asumió como DT principal en Juventud Antoniana de cara a la temporada 2025. El equipo logró clasificar a la Zona Campeonato pero después no pudo pasar a cuartos y disputó la Reválida donde quedó afuera en el segundo cruce con Gimnasia de Chivilcoy. Este año, tuvo un buen arranque de campeonato con dos triunfos pero después fue irregular y dejó el cargo hace un mes, tras dos derrotas.

Domingo de duelo regional en Cipolletti

El próximo domingo a las 15:30, Cipolletti recibe a Deportivo Rincón por la fecha 14 en el duelo regional de la categoría, por la zona 3 del Federal A. El árbitro del encuentro será el bonaerense Valentín Pompei.

El Albinegro viene de perder con Costa Brava de General Pico en La Pampa y el León derrotó a Juventud Unida de San Luis en su cancha. Más allá de eso, Cipo ganó sus últimos dos como local, contra Atenas y Huracán Las Heras. En el antecedente por este campeonato, los rionegrinos se impusieron en tierras neuquinas, por 2 a 1.

El otro equipo regional del torneo, Sol de Mayo, visitará a Guillermo Brown de Puerto Madryn por la zona 4, el domingo a las 15. El juez principal será el pampeano Franco Morón. Varios de los demás partidos serán el sábado para no coincidir con el Día del padre.

Así se jugará la fecha 14 del Federal A

ZONA 3

Sábado 20

J .U. UNIVERSITARIO SAN LUIS FADEP MZA MENDOZA 20/06/2026 15:00 CEBALLO * CESAR ANTONIO CÓRDOBA SERALE * EMANUEL JOSE CÓRDOBA PASQUETTIN * CRISTIAN THOMAS JUNÍN SCHMOLL * SANTIAGO JUNÍN

AT. C. SAN MARTIN MENDOZA HURACAN L.HERAS MENDOZA 20/06/2026 20:30 MACHERONI * MAXIMILIANO ROSARIO BADANO * JOAQUIN SALADILLO SUAREZ * LEONEL MATIAS SAN ANTONIO DE ARECO RAMIREZ * PABLO ALBERTO TOTORAS

Domingo 21

CIPOLLETTI CIPOLLETTI DEP RINCON NEUQUEN 21/06/2026 15:30 POMPEI * VALENTIN OLAVARRÍA MORENO * NICOLÁS DARIO OLAVARRÍA ZONCO * FELIPE CNEL DORREGO BUSTOS * KEVIN NICOLAS CNEL DORREGO

ATENAS RC RÍO CUARTO AT. COSTA BRAVA GENERAL PICO 21/06/2026 16:30 BEJAS * NELSON MATIAS TUCUMÁN PONCE * JOSÉ DANIEL TUCUMÁN MARTO * AGUSTÍN TUCUMÁN BALLESTERO * RODRIGO TUCUMÁN

ZONA 4

Sábado 20

OLIMPO BAHÍA BLANCA KIMBERLEY MDQ MAR DEL PLATA 20/06/2026 15:00 NOVELLI * DIEGO SAUL TANDIL PALETTA * LAUTARO MANUEL TANDIL ZABALZA * FERNANDO TANDIL ROMERO * CAMILA TANDIL

ALVARADO MAR DEL PLATA CIRCULO DEPORTIVO MAR DEL PLATA 20/06/2026 15:30 VEGETTI * AGUSTIN LUJÁN GONZALEZ * MARIANO RAMON SANTA FE ROSAS * ROBERTINO ESPERANZA ORELLANA * JOSÉ LUIS CNEL VIDAL

SANTAMARINA TANDIL VILLA MITRE BAHÍA BLANCA 20/06/2026 18:00 NUÑEZ * PABLO FEDERICO SAN JUAN PAJON * ANTONELLA SILVIA PERGAMINO GONZALEZ * MARCELO GABRIEL SAN JUAN ILARI * DAIANA LUZ CHASCOMÚS

Domingo 21

GUILLERMO BROWN TRELEW SOL DE MAYO VIEDMA 21/06/2026 15:00 MORON * FRANCO DAVID GENERAL PICO BUSTOS * EMILIANO NICOLAS RIO COLORADO GATICA * LEANDRO NEUQUEN ALVAREZ * DIEGO MAXIMILIANO TRES ARROYOS