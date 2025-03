Inesperada pelea de Lionel Messi y una figura de la Selección Argentina: «Estuvimos tres meses sin hablar»

La llegada de Lionel Scaloni a la Selección Argentina marcó un antes y un después en el plantel. Varios jugadores se transformaron en piezas inamovibles y generaron un gran vínculo dentro y fuera de la cancha. Sin embargo, una de las figuras de la Albiceleste reveló detalles de una inesperada pelea que tuvo con Lionel Messi en el pasado.

Se trata de Leandro Paredes, el volante de la Roma en la actualidad, dio detalles de aquel cortocircuito que tuvo con el astro rosarino en 2021, cuando la Pulga se enojó durante un partido de Champions League entre PSG y Barcelona.

El 16 de febrero de 2021, el conjunto Culé recibió al elenco francés por la de los octavos de final. En aquel encuentro, los dirigidos en ese entonces por Mauricio Pochettino se impusieron por 4-1 y sentenciaron la eliminatoria.

Luego de que Kylian Mbappé marque un doblete, Paredes realizó un comentario para sus compañeros y menospreció al rival. Como no había público por la pandemia de Covid 19, Messi escuchó el comentario y no se la perdonó.

Estos comentarios molestaron al capitán argentino que lo recriminó con insultos y gestos dentro de la cancha. Según dio a conocer Paredes, este hecho generó un quiebre en su relación.

Leandro Paredes reveló detalles de su pelea con Lionel Messi

«Como tres meses sin hablar estuvimos. Yo la pasé como el orto«, comentó el mediocampista en una nota con Infobae. En ese sentido, remarcó que «yo le mandé un mensaje al día siguiente, le mandé a los 15 días… Yo le dije: ‘No era para vos, no era para ofender’. Y no respondió. Estuvo tres meses sin contestar«.

Recién se volvieron a ver en junio, en la doble fecha previa a la Copa América en la que la Albiceleste alzó el trofeo. Paredes dio detalles de su primer encuentro con la Pulga y no ocultó su nerviosismo: «Ya habían pasado tres meses sin hablar. Yo pensaba: ‘Ahora tengo que ver cómo reacciona’. Pero no, un fenómeno, un fenómeno, porque llegamos el mismo día al predio. Yo llegué un ratito antes y apareció en mi habitación. Yo me estaba lavando los dientes. Era muy temprano y me tiró agua y me dijo: ‘¿Qué haces despierto tan temprano?’«.

A partir de ese momento, la amistad se arregló y ambos volvieron a la relación que tenían para conformar un grupo muy unido que terminaría cortando la racha negativa argentina.

Lionel Messi junto a Leandro Paredes en Qatar 2022.

Además de ser un pilar en Argentina, Paredes y De Paul, con su personalidad, incluyeron a Leo y lo trataron como a uno más. Lo que generó que se conforme un gran plantel hasta consagrarse campeones del mundo.