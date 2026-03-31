Italia empata con Bosnia y su lugar en el Mundial 2026 está en duda: los resultados del repechaje

Italia empata 1-1 ante Bosnia Herzegovina como visitante y, por el momento, su clasificación al Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá se define en el tiempo suplementario. La Azzurra se puso en ventaja en el primer tiempo gracias a Moise Kean, que aprovechó un grave error del arquero Nikola Vasilj, mientras que Haris Tabakovic igualó en el complemento para el conjunto local.

El gol de Italia llegó tras una mala salida desde el fondo: Vasilj intentó jugar por abajo, Nicolò Barella recuperó y asistió a Kean, que definió de primera con un gran derechazo al ángulo. Antes del descanso, el partido cambió por la expulsión de Alessandro Bastoni, que bajó a Amar Memić cuando se iba solo, y el DT, Gennaro Gattuso, reacomodó la defensa con el ingreso de Federico Gatti en el lugar del delantero Mateo Retegui.

¡LA AZZURRA QUIERE MUNDIAL! Grosero error del arquero de Bosnia, recuperación de Barella y gol de Moise Kean para el 1-0 de Italia.



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A los 41 minutos, Alessandro Bastoni bajó a Amar Memić afuera del área cuando se iba solo y lo expulsaron. El DT, Genaro Gattuso, sacó a Mateo Retegui y puso a Federico Gatti para cubrir el hueco en la defensa.

En el complemento, Bosnia aprovechó la superioridad numérica y empezó a arrinconar a Italia, que resistió con Gianluigi Donnarumma como figura. La Azzurra tuvo una chance clara para ampliar la ventaja cuando Kean recuperó alto y quedó mano a mano, pero definió por encima del travesaño. También lo tuvieron Federico Dimarco y Pio Esposito, aunque sin precisión.

Finalmente, el empate llegó tras una jugada aérea: Edin Džeko ganó de cabeza, el arquero dio rebote y Tabakovic lo aprovechó para marcar el 1-1. Con este resultado, el partido está en tiempo suplementario y el pase al Mundial sigue abierto para ambos.

En caso de que Italia gane el partido, sería su regreso a un Mundial después de 12 años, ya que no pudo entrar a Rusia 2018 ni a Qatar 2022. Compartiría el Grupo B con Canadá, Suiza y Qatar.

Los otros partidos del repechaje

En los otros repechajes europeos, Suecia derrotó 3-2 a Polonia en un partidazo que se resolvió sobre el final. Alexander Elanga abrió el marcador, Nicola Zalewski igualó, Gustaf Lagerbielke volvió a poner en ventaja a los locales y Karol Świderski empató nuevamente en el complemento.

Cuando todo parecía encaminado al alargue, Viktor Gyökeres marcó un gol de goleador sobre el final para darle el triunfo a los suecos, que se metieron en el Grupo F junto a Países Bajos, Japón y Túnez.

Por su parte, Turquía se impuso 1-0 como visitante ante Kosovo y también logró la clasificación. El único gol del encuentro lo marcó Kerem Aktürkoğlu a los 8 minutos del complemento. De esta manera, los turcos se aseguraron un lugar en el Grupo D, junto a Estados Unidos, Paraguay y Australia.

En tanto, República Checa y Dinamarca igualan 1-1 y definen todo en el tiempo suplementario: Pavel Šulc adelantó a los locales a los 3’, pero Mikkel Andersen empató a los 72’.

Los últimos dos boletos al Mundial 2026 saldrán de los cruces: Congo – Jamaica (desde las 18 horas) y Bolivia – Irak (a la medianoche).