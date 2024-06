James Rodríguez fue contundente sobre el rumor de su llegada a Boca: «Todavía falta…»

Estos últimos días, el nombre de James Rodríguez comenzó a sonar fuerte en el Mundo Boca. El volante colombiano, actualmente en San Pablo, rompió el silencio en la previa de la Copa América sobre el supuesto interés del Xeneize.

Luego de la goleada ante Bolivia en Connecticut, el ex Real Madrid habló en conferencia de prensa y respondió sobre los rumores que lo relacionaban a Boca.

«No, no», se limitó a decir el mediocampista, cuando le preguntaron si había tenido contacto con Juan Román Riquelme, u otro dirigente de la institución.

Sobre esta cuestión, el exjugador de Banfield remarcó que aún no está en sus planes regresar al fútbol argentino. «No es de mis posibilidades. No es parte de mi proyecto. Todavía falta mucho para eso«, afirmó el experimentado volante.

Además, James reiteró que actualmente está enfocado en el certamen continental con la Selección de Colombia y no piensa resolver su situación a nivel clubes antes de que finalice el campeonato. «Quiero jugar la Copa, vivir el día a día acá y ya después pensar«, sentenció.

Chicho Serna habló sobre la chance de James Rodríguez a Boca

Chicho Serna, integrante del Consejo de Fútbol de Boca, reveló detalles sobre los rumores que acercaban al mediocampista colombiano. «¿A quién no le gustaría tener en su equipo a James Rodríguez? Acá salen muchos rumores sobre todo ahora que se abre el libro de pases. Vi en las redes que ha saltado el nombre de James. Es un jugador mundial, ni que hablar de todas sus condiciones… Juega y brilla en nuestra selección. Pero de ahí a tenerlo hay un camino muy largo. No soy quién para decir ‘vamos por James’, pero tampoco para decir que no nos interesa», manifestó Chicho Serna en el VBar Caracol, un medio de Colombia, hace un mes.

Además, agregó que «hoy ha saltado una noticia pero que nosotros, dentro del Comité o del Consejo nos hayamos sentado a mirar una posibilidad, no. No lo estamos contemplando, pero no porque no nos interesa, sino porque pensamos que un gran futbolista y está en Brasil no es fácil lograr traerlo porque la competencia es muy fuerte. Hay mucha plata de por medio».