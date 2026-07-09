Alberto Weretilneck anunció que Río Negro finalizará la rotonda de las rutas 22 y 250 en Choele Choel

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, anunció que la Provincia se hará cargo de finalizar la rotonda de las rutas nacionales 22 y 250, una obra clave para la seguridad vial y la integración del Valle Medio. La confirmación fue realizada durante los actos por el 147.° aniversario de Choele Choel, que compartió junto al intendente Diego Ramello.

Río Negro terminará la rotonda estratégica de las rutas 22 y 250

La obra era una demanda histórica de la comunidad y su finalización quedará bajo la órbita provincial en el marco del proceso iniciado con Nación para la transferencia de rutas nacionales. Weretilneck destacó que la decisión busca dar una respuesta concreta frente al abandono de trabajos y asumir un rol activo para resolver necesidades de infraestructura.

“Río Negro no se quedó solo en el reclamo por el abandono de obras, sino que propuso ser parte de la solución y asumir un rol activo para resolver problemas concretos”, afirmó el mandatario provincial.

El gobernador señaló que la finalización de la rotonda forma parte de una estrategia para acompañar el crecimiento del Valle Medio, una región que considera clave por su potencial productivo y energético. En ese sentido, resaltó el desarrollo de nuevas áreas bajo riego, la expansión agrícola-ganadera y la importancia estratégica de la zona en el corredor de los ductos que transportarán petróleo y gas hacia el Golfo San Matías.

Durante el acto, Weretilneck también anunció que la Provincia financiará la construcción de cordón cuneta desde el nuevo pavimento de la calle Don Bosco hasta la intersección con la Ruta Nacional 22, con el objetivo de mejorar la conectividad urbana.

Además, confirmó que Choele Choel será la cabecera de la nueva Red Integrada de Servicios de Salud del Valle Medio, un esquema que buscará reorganizar la atención sanitaria, reducir derivaciones y sumar tecnología.

El plan incluirá la articulación entre los hospitales de la región y la construcción del nuevo CAPS del barrio Las Bardas, con una inversión prevista de $310 millones. La obra será licitada antes de fin de año.

“Queremos inversiones, porque las inversiones son trabajo, el trabajo es dignidad y el empleo es futuro”, expresó Weretilneck, al destacar la necesidad de fortalecer una provincia con planificación y desarrollo.