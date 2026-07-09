España y Bélgica se miden por un lugar en las semifinales del Mundial: hora, formaciones y TV

Rodri Hernánez (16), una de las figuras de España que estará frente a Bélgica en cuartos. (AP Foto/Tony Gutiérrez)

España y Bélgica jugarán este viernes desde las 16 en el Estadio Los Ángeles, en el marco de los cuartos de final del Mundial 2026. La Roja, uno de los grandes candidatos, choca con los belgas buscando meterse entre los cuatro mejores equipos de la Copa del Mundo. El ganador se medirá en semifinales contra Francia, que dejó eliminó 2-0 a Marruecos en cuartos de final.

La Roja dejó atrás el apático empate sin goles ante Cabo Verde en el debut y terminó sorteando la fase de grupos como líder del grupo H tras vencer 4-0 a Arabia Saudita y 1-0 a Uruguay. En dieciseisavos, goleó 3-0 a Austria y se afianzó como uno de los candidatos al título.

En los octavos de final, jugó un duelo durísimo contra Portugal que pudo ser para cualquiera de los dos, pero en el final del partido Ferrán Torres habilitó a Mikel Merino, quien de zurda puso el 1-0 final que clasificó a España a cuartos de final.

Con Mikel Oyazarbal como goleador, con cuatro tantos, y un Lamine Yamal que sigue sin encontrar su mejor versión, La Roja va por una victoria que lo deposite en las semifinales del Mundial por segunda vez en su historia.

Por su parte, los belgas tuvieron que luchar más que España en la primera ronda. Comenzaron empatando 1-1 contra Egipto y luego igualaron sin goles ante Irán, pero en el cierre del grupo G golearon 5-1 a Nueva Zelanda y se aseguraron el primer puesto.

En dieciseisavos de final estuvieron al borde de la eliminación pero terminaron clasificando en un encuentro épico. Senegal ganaba 2-0 pero a los 86 minutos Romelu Lukaku descontó, y tres minutos después Youri Tielemans. Cuando se terminaba el alargue, y de penal, el propio Tielemans puso el 3-2 final.

Por último, en los octavos de final golearon 4-1 a Estados Unidos en un partido que estuvo marcado por la polémica tarjeta roja que le retiraron a Folarin Balogun, goleador del equipo norteamericano.

En tanto, Bélgica quiere volver a las semifinales de la Copa del Mundo e igualar lo hecho en 2018 después de tener un Mundial de 2022 para el olvido.

Las probables formaciones

España: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte; Marc Cucurella; Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Álex Baena; Mikel Oyarzabal. DT: Luis de la Fuente.

Bélgica: Thibaut Courtois; Thomas Meunier, Brandon Mechele, Arthur Theate, Maxim De Cuyper; Hans Vanaken, Youri Tielemans; Leandro Trossard, Kevin De Bruyne, Jérémy Doku; Charles De Ketelaere. DT: Rudi García.

Hora: 16.00

TV: DSports

Árbitro: Michael Oliver (ENG)

Estadio: Los Ángeles