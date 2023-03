La Liga Confluencia vuelve a la acción esta noche con el clásico de Roca

Sin lugar a dudas, la Liga Confluencia es uno de los torneos de fútbol más tradicionales de la región. Desde 1975 hasta hoy solo estuvo un año interrumpido, en el 2020 por la pandemia de coronavirus, pero siempre tuvo actividad y este 2023 no será la excepción.

Como ya es habitual, el año futbolero en el Alto Valle estará dividido en dos con el torneo Apertura en la primera mitad y el Clausura para el segundo semestre.

Este clásico del fútbol se pondrá en marcha esta noche, justamente, con un choque clásico: Deportivo Roca recibirá a Argentinos del Norte en el Luis Maiolino.

El apertura contará con la participación de 22 equipos que, al igual que el año pasado, estarán repartidos en dos zonas de once conjuntos, cada una según cercanía geográfica.

El formato del torneo Apertura

De esta manera, la fase regular constará de 11 fechas donde jugarán todos contra todos a una sola rueda y para cada uno habrá una fecha libre. En el Clausura se invertirán las localías.

A diferencia de lo ocurrido el año pasado, en esta ocasión no se disputarán las Copa de Plata y de Bronce en Primera División. Así, los primeros cuatro de cada grupo seguirán en competencia y avanzarán a los cuartos de final.

En los cruces eliminatorios llegarán los primeros duelos entre los equipos de las diferentes zonas, con ventaja de localía para el que finalizó en mejor colocación en la fase regular.

Las novedades de la Liga Confluencia

En una de las últimas reuniones de Consejo Directivo se definió que a partir de esta edición las planillas podrán contar con 18 jugadores y serán habilitados cinco cambios por encuentro.

Además, en la previa al inicio del certamen el Tribunal de Disciplina resolvió otorgar una amnistía para algunos suspendidos.

Los jugadores que debían cumplir menos de cinco fechas fueron absueltos de sus penas, se dieron por cumplidas en un 30% las sanciones que superaban los 6 partidos de castigo, a excepción de aquellas son superiores al año. En esos casos se deben cumplir en su totalidad.

Otra polémica decisión antes del inicio por parte de la dirigencia estuvo en el aumento del valor de las entradas. La generales pasaron a tener un precio de $800, mientras que los jubilados deberán abonar $500 por partido. Los menores de edad pagarán $300.

De esta manera, esta todo listo para el inicio de un nuevo campeonato de la Liga Confluencia. La actividad comenzará esta noche con un duelo de alto voltaje en Roca.

El Luis Maiolino será el escenario donde Deportivo Roca recibirá a Argentinos del Norte, a partir de las 21. El duelo se adelantó para hoy ya que el domingo habrá elecciones en la ciudad.

Lo mismo ocurrirá con el duelo entre Cimac y Alto Valle, que jugarán mañana, a las 17, en Roca.

Así se juega la primera fecha de la Liga Confluencia

Zona Este

Dep. Roca vs. Argentinos (Hoy, a las 21)

Cimac vs. Alto Valle (Sábado, a las 17)

C. Italiano vs. San Carlos (Domingo, a las 17)

Huergo vs. Mainqué (Domingo, a las 17)

Unión vs. Atl. Regina (Domingo, a las 18)

Libre: Chichinales.



Zona Oeste

Cipolletti vs. La Amistad (Domingo, a las 13)

Maracacinho vs. Obrero Dique (Domingo, a las 16)

San Martín vs. San Sebastián (Domingo, a las 17)

San Isidro vs Fernández Oro (Domingo, a las 17)

25 de Mayo vs. Catriel (Domingo, a las 17.30)

Libre: Pillmatún.