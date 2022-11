Lo Celso se deberá operar y se confirmó que no llega al Mundial de Qatar

Las pocas chances de ver a Giovani Lo Celso en el Mundial de Qatar se terminaron de disipar hoy. El volante se deberá operar y no se recuperará a tiempo para jugar la Copa del Mundo con la Selección Argentina.

El volante sufrió un desprendimiento muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha el 30 de octubre en Villarreal. En principio, se pensó que era un desgarro pero los estudios posteriores arrojaron un resultado más grave.

El rosarino intentó por todos medios evitar la operación para intentar llegar al Mundial pero no le quedará otra que pasar por el quirófano.

Para Lionel Scaloni, Lo Celso era uno de los titulares en el mediocampo con Leandro Paredes y Rodrigo De Paul. Sus posibles reemplazantes son Papu Gómez, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y Exequiel Palacios.

El jugador cuya ficha pertenece a Tottenham, disputó 35 partidos del ciclo Scaloni y es uno de los cuatro con más presencias junto a De Paul (42), Paredes (40) y Lautaro Martínez (38).

«Lo primero que le dije a él y que le digo a todo el mundo es que la salud del jugador es lo primero. No vamos a tomar ningún riesgo que no sea normal, no haremos nada innecesario para su salud», dijo, hace unos días, el técnico de la Selección nacional.

El futbolista de 26 años estuvo convocado en Rusia 2018 pero el entrenador, Jorge Sampoli, no le dio minutos en cancha por lo que su debut mundialista aún deberá esperar.