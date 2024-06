Marcos Rojo confesó que Lionel Messi lo tentó para ir Inter Miami: «No me llamó cualquiera»

Luego de la polémica expulsión ante Platense, Marcos Rojo salió a hablar y rompió el silencio sobre la situación. El defensor reveló detalles de la charla que tuvo con sus compañeros y sorprendió con una confesión sobre un llamado que recibió de Lionel Messi para emigrar a Inter Miami.

«Charlé con mis compañeros, cuerpo técnico y quienes tenía que darles mis disculpas. La primera amarilla fue un error enorme e innecesaria, me fui expulsado, dejando uno menos y ahí se complica todo. Asumo toda la responsabilidad de la derrota», planteó el experimentado zaguero, en diálogo con Radio La Red.

Luego de la derrota ante el Calamar, Rojo fue criticado por los hinchas a partir de su expulsión, una situación que hasta llegó a generar enojo en el cuerpo técnico, que planteó que se «condicionó» el partido. «Voy a aceptar este momento, a meterle, tratar de seguir mejorando y de seguir ayudando a Boca y a todos mis compañeros, que es lo que siempre hago», remarcó el defensor que no esquivó la situación.

Marcos Rojo y el llamado de Messi: «Me llamó él, imaginate lo que representa»

Más allá de su actualidad en Boca, Rojo reveló detalles de un intento desde Inter Miami de seducirlo para emigrar a la MLS, encabezado por Lionel Messi.

«A mí me llamó Leo, no me llamó cualquiera, para ir a Inter Miami. Imagínate lo que representa eso para cualquier futbolista.La verdad que no estaba convencido de irme de Boca y había renovado hacía poco. Me comuniqué con Román -Riquelme- y le dije que, si me necesitaba, me quedaba», conto.

Y habló sobre su vínculo con Riquelme, actual presidente del club, y su relación con el entrenador xeneize: «Estoy muy cómodo. Con Román tenemos una relación muy buena, charlamos siempre. Con el DT -Diego Martínez- también estoy muy bien. Se dijeron muchas tonterías y eso te cansa. Diego es un gran entrenador«.