Mario Martínez dejó de ser el entrenador de Sol de Mayo en el Federal A

Mario Martínez renunció a su cargo como DT de Sol de Mayo. (Foto: Pablo Leguizamón) Fotos: Pablo Leguizamon

Después de lograr la permanencia en la categoría, Mario Martínez renunció como entrenador de Sol de Mayo y no seguirá en lo que resta del Federal A.

El técnico decidió dar un paso al costado luego de conseguir el objetivo primordial de salvarse del descenso en la última fecha de la Fase Reválida con el triunfo ante San Martín de Mendoza en Viedma.

Martínez había llegado al club a principios de este año para ser coordinador deportivo y asumió como DT ante la salida de Juan Alfonsín en mayo.

En total, dirigió 17 partidos con 7 victorias, 2 empates y 8 derrotas. Logró levantar al equipo en la Reválida con más victorias que caídas (5 contra 4) que le dieron la permanencia y el pase a los playoffs para el segundo ascenso.

A semanas para el comienzo del Regional Amateur, el 19 de octubre, Martínez espera alguna propuesta para dirigir. En la edición anterior lo hizo en Huracán de Comorodo Rivadavia.

«Estoy tranquilo. Agarré al equipo cuando estaba último y ya tenía un desgaste, creí que era el momento de dar un paso al costado después de cumplir el objetivo. Me voy contento por dejar el club en la categoría, entregué todo», aseguró Martínez en diálogo con Río Negro.

Cómo sigue Sol de Mayo en el Federal A

Conscientes de que no será fácil pelear por el segundo ascenso en los playoffs y con el objetivo de salvarse ya cumplido, Sol de Mayo completará el campeonato con algún entrenador local.

Su rival será uno de los cuatro eliminados en cuartos de final por el primer ascenso. La llave comenzará el 5 de octubre en Viedma y cerrará el 12/10 como visitante.