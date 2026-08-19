Hito en la medicina: la primera vacuna de ARN contra el cáncer de piel supera con éxito la fase final

Las farmacéuticas estadounidenses Moderna y Merck anunciaron el éxito de su vacuna personalizada de ARN mensajero contra el cáncer de piel en un ensayo clínico de fase avanzada. La terapia combinada logró el objetivo principal al reducir la recurrencia del melanoma y previno su propagación a otras partes del cuerpo con una eficacia muy superior frente al tratamiento estándar.

Este hito científico representa el primer anuncio de resultados positivos en una fase tres para un tratamiento oncológico basado en esta tecnología. La noticia generó un inmediato impacto financiero, con un alza del 60% en las acciones de Moderna antes de la apertura de la bolsa hasta alcanzar 103,60 dólares, y un aumento del 7,5 por ciento para los valores de Merck.

Los laboratorios confirmaron que presentarán los resultados definitivos en un próximo congreso médico. A su vez, las autoridades de ambas empresas iniciarán todos los trámites ante las agencias reguladoras para solicitar la autorización comercial y así ofrecer una nueva esperanza a los pacientes en el corto plazo.

Un tratamiento a medida contra el melanoma

El nuevo tratamiento lleva el nombre de «intismeran autogene» y opera en sincronía con la inmunoterapia Keytruda de Merck. El diseño de este medicamento se basa en un análisis exhaustivo de las mutaciones específicas encontradas en los tumores que los cirujanos extirparon previamente a los propios pacientes afectados.

La terapia utiliza la tecnología del Ácido Ribonucleico Mensajero (ARN) para dar instrucciones precisas a las células del organismo humano. De esta manera, el cuerpo fabrica proteínas particulares capaces de desencadenar una respuesta inmunitaria fuerte y directa contra la enfermedad.

El objetivo central de este abordaje radica en entrenar y activar el sistema de defensas del paciente para que reconozca y ataque las células cancerosas. Stéphane Bancel, director ejecutivo de Moderna, destacó que la idea de crear un tratamiento personalizado contra el cáncer parecía lejana, pero hoy se convierte en una realidad tangible.

El ensayo clínico contó con la participación de 1.137 pacientes de alto riesgo con diagnóstico de melanoma en estadios graves desde el IIB hasta el IV. Los voluntarios recibieron de forma aleatoria hasta nueve dosis conjuntas de la vacuna experimental y Keytruda, o solo el medicamento de Merck, por el plazo de un año.

Participaron 1.137 pacientes operados, quienes recibieron hasta nueve dosis de la vacuna combinada con Keytruda. (Foto: archivo).

Perspectivas médicas y proyecciones del mercado

Si bien las compañías todavía deben publicar las cifras exactas de supervivencia libre de recaídas de esta última etapa, los antecedentes clínicos son prometedores. En enero pasado, los resultados de una fase intermedia exhibieron una reducción del riesgo de recurrencia o muerte del 49% tras cinco años de seguimiento exhaustivo.

El estudio de fase avanzada continúa activo de acuerdo con el protocolo original para evaluar otros criterios secundarios clave, como la supervivencia global. Hasta el momento, los portavoces de ambas empresas afirmaron que la investigación transcurre con normalidad y sin señales nuevas de alerta sobre la seguridad general de los voluntarios.

El éxito de esta vacuna resulta vital para los planes de expansión de Moderna más allá de los productos contra el coronavirus. La firma ya incorporó una inyección antigripal aprobada por la FDA y avanza con ensayos para otras enfermedades, mientras los analistas proyectan ingresos por 3 mil millones de dólares para 2035 gracias a esta terapia.

El melanoma constituye el tipo de cáncer de piel más letal y su incidencia crece de manera alarmante a nivel global. En 2022, los médicos diagnosticaron más de 330.000 nuevos casos en todo el mundo, mientras que solo en los Estados Unidos más de un millón y medio de personas conviven con esta afección, según los datos del Instituto Nacional del Cáncer.

Con información de AFP y Reuters