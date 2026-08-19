Milagro en Santa Cruz: cayó al mar desde un barco pesquero y fue rescatado a contrarreloj por sus compañeros

Un dramático rescate tuvo lugar en Santa Cruz luego de que un marinero cayera del Argenova XXVI mientras el buque navegaba rumbo a Puerto Deseado. El incidente inició cuando el hombre, oriundo de Corrientes, perdió el equilibrio durante una maniobra en una de las bandas del barco. Afortunadamente, fue localizado por sus compañeros y rescatado a tiempo.

Según relataron medios locales, el hecho ocurrió el lunes por la mañana cuando el tripulante se encontraba tirando la defensa en una de las bandas del barco. En ese momento, el buque se encontraba a unas dos horas del puerto.

Cómo fue el rescate del marinero que cayó al mar desde el Argenova XXVI

La situación fue advertida rápidamente por otro tripulante, quien notó que su compañero no regresaba. Ante esa señal, dio aviso al capitán del Argenova XXVI, que ordenó de inmediato modificar el rumbo para buscar al marinero.

El hombre fue rescatado por sus compañeros después de caer al mar desde el Argenova XXVI

El hombre- llamado Ariel Sotelo- se encontraba aproximadamente a 500 metros del barco cuando fue localizado. Un tripulante permaneció en la proa para orientar al capitán y mantenerlo al tanto de la posición del hombre, una tarea difícil por las condiciones de visibilidad en el mar.

La identificación de Sotelo fue posible en gran parte porque el marinero llevaba chaleco salvavidas, un elemento que permitió mantenerlo a flote hasta que la tripulación logró acercarse y completar la maniobra.

Luego de minutos dramáticos, los tripulantes consiguieron subir a Sotelo a bordo. El marinero, conocido en el ambiente pesquero como “Gallito”, se encontraba en buen estado de salud después del rescate.

Sotelo junto a sus compañeros luego del rescate.

El episodio generó preocupación entre los trabajadores del sector por los antecedentes recientes de tragedias ocurridas en el mar argentino. Las imágenes difundidas muestran a Sotelo recuperado después del rescate, acompañado por sus compañeros del Argenova XXVI.