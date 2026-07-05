Polémica en el Mundial 2026: la FIFA le quitó la sanción a Balogun en Estados Unidos

En una polémica decisión, la FIFA levantó la suspensión de Falorin Balogun, el delantero de Estados Unidos que había sido expulsado contra Bosnia y podrá jugar en octavos de final ante Bélgica.

El Comité Disciplinario de la FIFA resolvió dejar en suspenso la sanción, un aspecto que está contemplado en el artículo 27 del Código Disciplinario del organismo.

Balogun había sido expulsado en 16avos de final contra Bosnia por un pisotón al defensor Tarik Muharemovic. El árbitro brasileño Raphael Claus le sacó la roja después de revisar la jugada en el VAR.

¡ESTADOS UNIDOS SE QUEDA SIN SU FIGURA PARA OCTAVOS DE FINAL! Folarin Balogun fue expulsado por esta DURÍSIMA infracción ante Bosnia. ¡Dura baja para el local!



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Más allá de que la entrada fue fuerte, el jugador no tuvo intención de golpear. Así lo defendió el entrenadro argentino de Estados Unidos, Mauricio Pochettino, al decir que «jamás tuvo intención de pisar al rival».

Aunque la suspensión de la expulsión está dentro del reglamento, el hecho de que la FIFA lo haya resuelto con el principal país organizador alimentó las sospechas.

El delantero del Mónaco es una de las principales figuras del equipo norteamericano con tres goles, dos a Paraguay en el debut y uno ante Bosnia antes de ver la roja.

Al evitar la sanción inmediata, Balogun podrá jugar este lunes por octavos de final ante Bélgica. El partido será a las 21, hora argentina, en Seattle.