Regional Amateur: Independiente de Neuquén juega hoy la final patagónica

Jugar un partido decisivo no es cosa de todos los días. Pese a no contar con un presupuesto amplio como otros clubes de la región, Independiente se las ha arreglado para llegar lejos casi todos los años. Con un plantel que mezcla jugadores de experiencia y otros más jóvenes, el equipo de Guillermo Doglioli vuelve a demostrar que tiene con qué en el Regional Amateur y que no solo participa, sino que protagoniza los torneos que juega.

Después de tres meses de competencia, es el único equipo de la zona que sigue en carrera en el certamen de la cuarta categoría del fútbol argentino y hoy comenzará a disputar la final patagónica, cuando en el encuentro de ida reciba en casa a Germinal de Rawson. El Rojo recibirá a los chubutenses en La Chacra desde las 17:30, con arbitraje del viedmense Danilo Viola, un juez que ya tiene experiencia en categorías mayores.

La revancha será dentro de una semana en Rawson. El ganador de la llave disputará una de las cuatro finales por el ascenso al Federal A contra el vencedor de la serie entre Kimberley de Mar del Plata e Independiente de San Cayetano, pueblo pequeño de la provincia de Buenos Aires.

Independiente viene de dejar afuera a Centenario con un global de 4 a 0. Pese a un desarrollo ajustado de la serie en cuanto a lo futbolístico, el equipo capitalino aprovechó muy bien las chances que generó y demostró pragmatismo táctico con el contraataque como principal arma.

Antes había eliminado a Deportivo Rincón, uno de los candidatos, y también a un duro Argentinos del Norte, en una serie donde perdió de local y tuvo que revertir el marcador en Roca y en un contexto difícil.

Para este partido, el entrenador recupera dos piezas importantes: Ezequiel Carmona en defensa y Fernando Valdebenito en ataque.

El defensor estuvo ausente el domingo pasado por acumulación de amarillas y es uno de los pilares. El delantero debió viajar a Viedma por cuestiones personales en la semana previa al duelo de vuelta con la ADC y, como no pudo entrenar quedó circunstancialmente fuera de la convocatoria.

Valdebenito fue uno de los pocos refuerzos que metió el Rojo en el mercado de pases y tiene varios goles relevantes en esta campaña. El atacante identificado con Sol de Mayo de Viedma y que también pasó por Deportivo Roca, puede ser importante en estas instancias.

Por el lado de Germinal, las llaves superadas fueron con Huracán de Comodoro Rivadavia, Deportivo Patagones y San Lorenzo de Puerto Deseado.

En la primera fase, los de la capital de Chubut clasificaron por encima de Defensores de la Ribera de Rawson, Racing de Trelew y J.J. Moreno de Puerto Madryn, con 4 triunfos, un empate y una sola derrota.

El Rojo neuquino, que descendió del Federal A en 2019, ya jugó la final patagónica del Regional Amateur en 2021 cuando superó a Jorge Newbery de Comodoro Rivadavia. Luego perdió la final por el ascenso contra Bolívar tras un arbitraje muy cuestionado de Pablo Núñez en la final a partido único disputada en Patagones.

Este año, Independiente intentará tener su revancha para volver a la tercera categoría del fútbol argentino, pero ya ratificó que es de lo mejor de la región en categorías nacionales, por lo menos en la última década.