La esposa de un jugador de España viajaba en un tren que iba detrás del que chocó en Toledo 

La esposa de Cucurella viajaba en un tren detrás del que sufrió el accidente en España.

Claudia Rodríguez, la esposa del futbolista Marc Cucurella, vivió momentos de conmoción tras el grave choque de trenes ocurrido este miércoles en la zona de Urda, en Toledo, España. La mujer del defensor se dirigía a Málaga en un tren que circulaba detrás de una de las formaciones involucradas en el choque.

A través de una historia publicada en su cuenta de Instagram, Claudia Rodríguez compartió su preocupación por lo sucedido y expresó su solidaridad con las personas afectadas por la tragedia.

“Iba camino a Málaga en el tren de detrás, estoy en shock. Todo mi apoyo a familiares y amigos de las víctimas”, escribió junto a una publicación que difundía los teléfonos habilitados para asistir a los pasajeros y sus familiares. Además, aclaró que estaba fuera de peligro.

Horas después, la esposa de Marc Cucurella llevó tranquilidad a sus seguidores y explicó que el tren en el que viajaba no había sufrido daños, ya que circulaba a una distancia considerable de la formación accidentada.

“Chicos, yo estoy bien. Mi tren no se ha visto afectado para nada, ya que había mucha distancia con el tren que ha sufrido el accidente”, publicó.

Además, contó que los pasajeros tuvieron que regresar a Madrid debido a que el recorrido coincidía con el de la zona afectada.

Rodríguez también reconoció que no podía dejar de pensar en lo que habría ocurrido si el accidente sucedía más tarde, aunque remarcó que su situación no era comparable con la de quienes viajaban en los trenes involucrados.

“Me removía todo pensar que si llega a pasar más tarde le habría pasado a mi tren, pero, por favor, nada comparado con lo que habrán pasado las personas que sí iban en él”, expresó.

Por su parte, Cucurella también se manifestó en las redes sociales y envió un mensaje de apoyo a quienes sufrieron las consecuencias del accidente, aunque no hizo referencia directa a la situación de su esposa.

“Un abrazo enorme a todos los afectados por el accidente de Toledo y a sus familias. Mucha fuerza y todo mi cariño en estos momentos tan duros”, escribió el futbolista.