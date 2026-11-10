Qué vinos se usan en las misas del papa León XIV y por qué son dulces y fortificados

Los dos vinos de misa para el papa León XIV, seleccionados expresamente para las celebraciones centrales en la Basílica de Luján y en el predio cordobés de FAdeA, provienen de bodegas históricas de Mendoza, alejándose por completo de los tintos secos comerciales para recuperar recetas licorosas de alta graduación natural.

La presencia de estas botellas consagradas en los altares del papa León XIV no solo descubre la rigurosidad técnica que exige el culto católico, sino que visibiliza cómo la educación agraria salesiana y el trabajo vitivinícola familiar se entrelazan con la historia de la fe argentina.

Las dos etiquetas cuyanas consagradas en el altar del papa León XIV

La elección protocolar y litúrgica de la Santa Sede recayó sobre elaboraciones certificadas de Mendoza, que cumplen estrictamente con los cánones de la Iglesia y las pautas fijadas por el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV):

El licoroso de Bodega Cabrini para la Basílica de Luján : producido en Luján de Cuyo desde 1939 por una familia pionera de cinco generaciones, consiste en un corte rosado especial de Malbec , Bonarda , Tempranillo y Sangiovese con uvas cosechadas en Ugarteche, avalado históricamente por el Arzobispado de Mendoza .

: producido en por una familia pionera de cinco generaciones, consiste en un , , con uvas cosechadas en Ugarteche, avalado históricamente por el . El Don Bosco Licoroso Especial para la misa en Córdoba : elaborado en Rodeo del Medio , departamento de Maipú, dentro de la histórica bodega escuela salesiana fundada en 1901, donde estudiantes secundarios y universitarios participan de todo el proceso productivo.

: elaborado en , departamento de Maipú, dentro de la fundada en 1901, donde estudiantes secundarios y universitarios participan de todo el proceso productivo. El ensamble blanco de Maipú : la etiqueta salesiana conjuga uvas de Torrontés Riojano , Moscatel de Alejandría y Malvasía , pasando por una prolongada crianza de entre tres y cinco años en barricas de roble de cuarto y quinto uso.

: la etiqueta salesiana conjuga , de Alejandría y , pasando por una prolongada crianza de entre tres y cinco años en barricas de roble de cuarto y quinto uso. El tributo de guarda de Escorihuela Gascón: en paralelo al rito litúrgico, la Universidad del Aconcagua y la Escuela Argentina de Sommeliers enviaron como presente oficial al pontífice dos botellas históricas de DON Malbec (cosechas 2009 y 2010), junto a 160 ejemplares de Rosaura Malbec para la comitiva vaticana.

Secretos enológicos: por qué el cáliz del papa León XIV exige vinos dulces y fortificados

Lejos de tratarse de una simple preferencia de paladar, la composición técnica de estos vinos rituales responde a estrictas necesidades prácticas y de conservación eclesial explicadas por enólogos de ambas casas: