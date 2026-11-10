Murió monseñor Héctor Aguer, el conservador exarzobispo de La Plata que enfrentó al papa Francisco

Monseñor Héctor Rubén Aguer, arzobispo emérito de La Plata y una de las figuras de mayor repercusión pública de la Iglesia argentina en las últimas décadas, falleció este martes a los 83 años. La Arquidiócesis de La Plata comunicó la noticia mediante un comunicado oficial y posteos en redes sociales, expresando su pesar por el deceso y convocando a la comunidad religiosa a rezar por su eterno descanso.

El fallecimiento del prelado ocurrió en coincidencia con la histórica visita del papa León XIV a la Argentina, mientras residía en el Hogar Sacerdotal ubicado en la calle Condarco 581, en el barrio porteño de Flores.

Quién fue monseñor Héctor Aguer

Nacido en Buenos Aires el 24 de mayo de 1943, Aguer completó más de 50 años de vida sacerdotal tras ser ordenado en noviembre de 1972. Ejerció como arzobispo de La Plata durante 20 años, entre 1998 y 2018, hasta que el papa Francisco le aceptó la renuncia al cumplir el límite de edad canónico de 75 años.

Aguer era oriundo del barrio porteño de Mataderos y vinculado por lazos familiares con la cultura litoral —era sobrino del poeta y compositor Constante José Aguer, autor de la letra del emblemático chamamé «Kilómetro 11″—, su recorrido espiritual comenzó en su juventud al militar en la Acción Católica.

Su sólida formación cultural en filosofía y teología moral le permitió integrar organismos vaticanos como el Consejo Pontificio para la Cultura, presidir la Comisión de Educación del Episcopado y ocupar el sitial de Ángel Gallardo en la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas.

A lo largo de su trayectoria, el arzobispo emérito protagonizó numerosos debates de alta intensidad al erigirse como vocero de posiciones extremas dentro de la Iglesia. Mantuvo fuertes cruces con el kirchnerismo por los contenidos educativos en las escuelas y cuestionó con dureza los planes de salud sexual, el aborto, el matrimonio igualitario, la «teoría de género», la masturbación calificada de «animaloide» y las exigencias de castidad para personas homosexuales.

Tras completar su formación en el Seminario Metropolitano de Villa Devoto y recibir la ordenación sacerdotal en noviembre de 1972 de manos de las corrientes posconciliares que impulsaban Juan XXIII y Pablo VI, Aguer optó por priorizar la tradición doctrinal por encima de las adaptaciones modernas. Cumplió tareas pastorales en templos porteños de relevancia como la parroquia Inmaculada Concepción de Belgrano (La Redonda) y San Pedro González Telmo.

Posteriormente, cumplió una extensa estadía de catorce años en la diócesis de San Miguel bajo la órbita del obispo Horacio Alberto Bózzoli, período en el cual condujo el seminario local y afianzó sus investigaciones sobre doctrinas medievales como investigador del Conicet. En esa misma región geográfica e institucional compartió espacio con el entonces rector del Colegio Máximo de los jesuitas, el padre Jorge Bergoglio. Ambos fueron promovidos simultáneamente como obispos auxiliares de Buenos Aires en 1992 para colaborar con el cardenal Antonio Quarracino, antes de que Aguer fuera trasladado definitivamente a la sede platense en 1998 para suceder a monseñor Carlos Galán.

El fallecimiento y la coincidencia con la visita papal

La noticia de la muerte de monseñor Héctor Rubén Aguer sacudió a la comunidad católica en una jornada marcadamente atípica para el país. Su deceso, confirmado oficialmente por la Arquidiócesis de La Plata a través de comunicados institucionales y mensajes en redes sociales, se concatenó temporalmente con la agenda oficial que el papa León XIV cumple en territorio argentino.

La institución eclesiástica local invitó formalmente a toda la feligresía a elevar oraciones por su alma, pidiendo que Jesús Buen Pastor lo reciba en la liturgia celestial tras sus más de cinco décadas de servicio sacerdotal.

En sus últimos tiempos, alejado de la primera línea de la administración pastoral activa, el arzobispo emérito había fijado su residencia en el Hogar Sacerdotal situado sobre la calle Condarco, en el barrio de Flores, un espacio destinado al retiro de los ministros consagrados.

La trinchera doctrinal y las polémicas públicas

Durante sus veinte años al frente de la Arquidiócesis de La Plata y como presidente de la Comisión de Educación del Episcopado, Aguer se consolidó como el rostro más inflexible de la ortodoxia católica en el país. Su gestión se caracterizó por una confrontación directa contra los cambios legislativos y culturales impulsados desde el Estado, enfrentándose frontalmente al kirchnerismo por los contenidos de adoctrinamiento ideológico en las escuelas bonaerenses. Defendió de forma intransigente la objeción de conciencia para los profesionales de la salud frente a los protocolos de interrupción legal del embarazo y arremetió contra las leyes de matrimonio igualitario y los programas de salud sexual y reproductiva.

Sus intervenciones discursivas generaban un profundo revuelo mediático debido a la crudeza de sus definiciones morales. Entre ellas se destacaron la célebre descalificación de la masturbación como un acto «animaloide», la exigencia de castidad estricta para los homosexuales que desearan vivir en gracia divina, o su recordada acotación sobre las muestras de afecto callejeras al sostener que no se encontraba en contra del «petting» siempre y cuando no se realizara «en la puerta de la Catedral».

Asimismo, su figura atravesó turbulencias institucionales de gran escala a fines de los años noventa, cuando decidió constituirse como fiador personal del banquero Francisco Javier Trusso para garantizar que este no eludiera a la justicia en medio del fenomenal fraude de 250 millones de dólares que derrumbó al Banco de Crédito Provincial. Si bien esta maniobra lo eximió de culpa penal en la administración directa de los fondos, lo dejó situado en el centro de la tormenta financiera y política de la época.

La distancia ideológica con Jorge Bergoglio y el legado conservador

El perfil pastoral e intelectual de monseñor Aguer representó de manera cabal la resistencia interna frente a las aperturas y los giros eclesiales que más tarde encarnaría el propio Jorge Bergoglio al asumir el pontificado universal. Mientras el liderazgo de la Iglesia buscaba enfatizar una impronta pastoral volcada hacia los sectores vulnerables y la revisión de los modos institucionales, Aguer se atrincheró en la defensa dogmática de la teología moral tradicional, la pureza de los sacramentos y la intangibilidad del modelo de familia cristiana tradicional.

Su renuncia formal, presentada en mayo de 2018 al cumplir los 75 años exigidos por el derecho canónico y aceptada de inmediato por el papa Francisco, marcó el fin de una era para el sector más conservador del episcopado argentino. Con su fallecimiento a los 83 años y la publicación de su biografía íntima y política sintetizada en obras como «El último cruzado», la historia de la Iglesia católica local despide a un polemista de raza cuya voz inflexible pautó los debates morales más agrios de las últimas tres décadas en la Argentina.