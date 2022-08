Se jugaron dos fechas y hay tres punteros en Río Colorado

Juventud Agraria, Atlético y Buena Parada, que se perfilan como candidatos a quedarse con el torneo Clausura del fútbol de Río Colorado, debieron esforzarse para doblegar a sus rivales y mantenerse en la cima.

Agrario, el actual bicampeón, superó de visitante a Independiente 2 a 1, gracias a la efectividad de los artilleros Yoan Maldonado y Octavio Bilbao. El empate transitorio lo había marcado Diego Canullán.

Atlético en su casa, tras un arranque electrizante que prometía muchos goles, también sufrió para superar a Villa Mitre. A los 6’ Emanuel Erburu puso arriba al verde, pero la alegría le duraría poco, porque 2’ más tarde Joaquín Saune igualó el tanteador. El desnivel del encuentro llegó recién a los 14’ del complemento por intermedio de Danilo Escala quien estableció el 2 a 1 final.

Atlético le ganó a Villa Mitre. Fotos: Jorge Tanos

En la zona de chacras, Defensores de la Colonia también se impuso 2 a 1 a Barrio Unión, con tantos de Rodrigo Mellado de penal y Francisco Entraigas, mientras que el descuento del barrio lo marcó Nicolás Casibar.

En suelo pampeano, Buena Parada pudo reaccionar a tiempo y dio vuelta el resultado a La Adela: 2 a 1. Santiago Luna le dio la ventaja al naranja, mientras que Rodrigo Ocampos y Martin Rolando revirtieron el marcador para Buena Parada.

Tabla de posiciones: Juventud Agraria, Buena Parada y Atlético 6 unidades, Defensores 4, Villa Mitre 1, La Adela, Villa Arana, Barrio Unión, Independiente 0.

Próxima fecha: Independiente vs Buena Parada, La Adela vs Defensores, Barrio Unión vs Atlético, Villa Mitre vs Villa Arana. Libre Juventud Agraria.

Fotos: Jorge Tanos