Sigue tenso el clima en Cipolletti: el presidente Gutiérrez se aleja del fútbol

En los últimos años, Pedro Gutiérrez ha sido la cara dirigencial de Cipolletti. Ya sea en un viaje de visitante, los partidos de local en La Visera o incluso mediando con hinchas que provocaron disturbios, el directivo era consulta obligada a la hora de hablar de las decisiones que se toman en el club.

Fue cabeza de la lista única en las últimas elecciones y está al frente el grupo de trabajo que hoy maneja el fútbol de la institución, que tiene otras tantas disciplinas como ha ocurrido históricamente.

La realidad del equipo en el Federal A de fútbol no es buena, aunque tampoco terminal. El equipo ganó dos partidos de diez y lleva cinco sin victorias. La última derrota 3-0 en Chivilcoy contra Independiente fue dolorosa por las formas. Cipo fue claramente perjudicado por el arbitraje, ya que Marcelo Sanz cobró un penal inexistente a los 4 minutos y en el complemento dejó pasar uno sobre Diego Bielkewicz.

El clima ya viene caliente desde el mismo comienzo de la temporada, ya que la barrabrava autodenominada «Los Innombrables» se metió en el vestuario después del debut con Peñarol de San Juan (1 a 1) e interrumpió el cotejo en la caída 0-2 con Olimpo hace diez días.

Para hoy, la misma agrupación convocó a un banderazo para pedir la renuncia de Gutiérrez y expresar su descontento por el momento que pasa Cipo. Las pintadas del domingo, inmediatamente después de la derrota en Chivilcoy, fueron en tono amenazante.

En las horas previas al banderazo, el dirigente en cuestión avisó ayer en declaraciones a LU19 que se alejará del fútbol, aunque no dejará la presidencia. «Me voy a alejar del fútbol. Se ha organizado una comisión de fútbol renovada, que le va a dedicar mucho más tiempo a la disciplina. No dejo la presidencia, voy a dar un paso al costado en cuanto a la situación futbolística«, expresó el titular del club.

«Renunciar a la presidencia es una posibilidad que sigue latente, pero seguimos trabajando y la subcomisión hará un gran trabajo. La subcomisión de fútbol estará a cargo de Federico Rappazzo», agregó Pedro.

«Es bueno hacer autocrítica en los procesos. Cipolletti es muy grande en todos los sentidos. Hace rato estoy en el club y cada tanto hacemos un balance», sostuvo sobre la decisión tomada.

«Hay que respetar el desacuerdo del hincha en el marco de la libertad de expresión, pero nunca con violencia. Contra el banderazo y las pintadas, no tenemos nada que decir. Lo respetamos», subrayó.

Sobre lo ocurrido el último fin de semana y lo expresado por los hinchas tras el 0-3 contra Independiente, Gutiérrez dejó en claro su postura. «Dicen que no tenemos peso en AFA, pero realmente no sé a lo que se refieren tener peso en AFA. Si es que te devuelvan 12 puntos como hicieron con Huracán Las Heras, prefiero no tener peso. Los malos arbitrajes no son una novedad. También nos tiramos tierra encima nosotros. Hay jugadores que tienen actitudes poco profesionales», enfatizó.

Desde lo futbolístico, Gutiérrez explicó que «se conformó un plantel con la idea de estar en la pelea. Estamos preocupados porque no es la situación ideal, no se están dando los resultados».

Mientras tanto, a través de las redes sociales, los simpatizantes se siguen expresando. Además de «Los Innombrables», que siguen convocando para el banderazo de hoy, otros tantos hinchas se manifiestan disconformes por el presente futbolístico del club.

El próximo domingo a las 17:15, en La Visera, Cipolletti recibirá a Sol de Mayo por la fecha 12