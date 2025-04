Un ex Boca se postuló para reemplazar a Fernando Gago: «Si me llama Riquelme, lo analizaré»

Luego de la durísima caída de Boca ante River, Fernando Gago fue despedido por Juan Román Riquelme y el Consejo de Fútbol. Ahora, el Xeneize comenzó la búsqueda de su reemplazante y un entrenador, que ya tuvo un paso por el conjunto azul y oro, se candidateó para volver.

Rodolfo Arruabarrena dialogó con Bolavip y confesó que «siempre estoy atento a las ofertas que aparecen. Si surge un llamado de Boca, la analizaré«. Aunque dejó en claro que «Nadie me ha llamado. Obviamente que hay mensajes de periodistas y familiares, de mi hijo que está en Madrid».

Sin embargo, remarcó: «Pero no me llamaron, ni conmigo ni con mi entorno. Cuando Fernando (Gago) agarró, lo llamé, hablamos un ratito solamente para desearle suerte, sabía perfectamente dónde llegaba. Así como con Gustavo (Barros Schelotto) lo mismo, cuando agarraron Vélez con Guillermo».

«Y si no tengo trabajo y ando por Argentina pasaré a verlos como hago habitualmente con muchos que tengo relación«, planteó.

Además, reveló que no tiene diálogo con Riquelme: «Hace rato que no hablo, creo que la última vez fue por algo futbolístico, algún nombre, algún contacto que necesitaba por algún ex jugador y no mucho más».

Los nombres que suenan en Boca para reemplazar a Fernando Gago

Gerardo Martino, Cristian Kily González y Gabriel Milito son los tres que pican en punta y arman el podio de candidatos para suceder a Pintita.

Con menos chances aparecen Gustavo Quinteros, José Néstor Pékerman, Rodolfo Arruabarrena, Gabriel Heinze y Eduardo Domínguez.