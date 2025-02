Un exjugador de Barcelona reveló una «extraña» costumbre Lionel Messi: «Es un poco raro»

El paso de Lionel Messi por el Barcelona marcó un antes y un después en la historia del fútbol. En sus casi dos décadas, el argentino rompió todos los récords que tuvo a su paso y fue llenado de elogios por sus distintas facetas dentro y fuera del campo de juego. Sin embargo, un excompañero de la Pulga reveló que se sintió incómodo por una «extraña» costumbre del rosarino.

Francisco Trincao, excompañero de Messi en la temporada 2020/21 del Barcelona, llegó al club luego de su paso por Sporting Braga y admitió que no pudo estar a la altura: «Tener 20 años y que venga un club como el Barça y te diga que te quiere, no creo que alguien pueda decir que no y que tienes que dar un paso más pequeño. Ahí tú piensas que hacer las cosas bien y jugar ahí, nunca hubiera dicho que no al Barça, pero la madurez viene con el paso del tiempo«.

En ese sentido, el portugués habló en Relevo sobre su relación con las distintas figuras que tenía el blaugrana como Messi, Antoine Griezmann, Sergio Busquets o Gerard Piqué. Aunque sorprendió al revelar un hábito «raro» del argentino.

“Convivir con él es un poco raro al principio y además es algo cultural de Argentina y Uruguay, que se dan muchos besos para saludarse y él me daba un beso por la mañana«, comenzó. Y agregó: «Claro, yo llego al Barça y Messi te saludaba con un beso, era un poco raro. Después me acostumbré, pero al principio, en las dos primeras semanas, cuesta, claro, pero son personas como nosotros, es lo mismo”.

Aunque sobre esta incomodidad que atravesó en su llegada, destacó el liderazgo de Messi: «Era más del ejemplo que de hablar mucho. Nos ayudaba en el campo, nos decía dónde teníamos que estar, que nos quedásemos en un sitio, que fuésemos a otro. Te decía algo y tú escuchabas porque sabías que lo que decía era verdad, él entendía el partido muy bien y cuando te decía algo, era muy tranquilo«.

El paso de Lionel Messi por Barcelona junto a Francisco Trincao

Durante el ciclo del portugués con la Pulga, disputaron 42 partidos y ganaron la Copa del Rey. Luego de aquella temporada, ambos dejaron el conjunto culé. Lionel emigró al PSG, mientras que Trincao fue cedido al Wolverhampton de la Premier League.

En la actualidad se encuentra en el Sporting de Lisboa, donde fue campeón de la liga local. Además, acumula 31 goles y 26 asistencias en 136 partidos.