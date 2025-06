Vuelve a River y le dejó un fuerte mensaje a Marcelo Gallardo: «No fui para tan poco tiempo»

En la previa del Mundial de Clubes, distintos jugadores deben regresar a River de sus préstamos y uno de ellos es Adam Bareiro. El goleador paraguayo regresa a Núñez tras su paso por el Al-Rayyan y aseguró que quiere quedarse a pelear el puesto.

Si bien desde los pasillos del Monumental circuló que Marcelo Gallardo no lo tendrá en cuenta y le buscarían una salida, el delantero dejó en claro su postura: «Me encantaría volver a vestir la camiseta».

Bareiro viene de jugar 17 partidos en Al-Rayyan, donde marcó seis goles y dio cinco asistencias en su breve estadía. El jugador se refirió a la «frustración» y la «espinita» de no haber podido asentarse en su primer paso por el Millonario y aseguró que quiere quedarse.

«No fui para tan poco tiempo«, sentenció el delantero de 28 años que llegó desde San Lorenzo a cambio de más de cuatro millones de dólares. Además, en diálogo con Espn remarcó que se ilusiona con tener una revancha: «Sería muy lindo».

Bareiro se refirió a la experiencia de haber sido dirigido por Gallardo y señaló que «fue un aprendizaje lindo», pese a reconocer que «no encajaba en el estilo de juego que quería». Su deseo está pero justamente el motivo táctico es lo que llevó a su salida y muy probablemente lo lleve a un nuevo destino nuevamente.

Bareiro habló sobre la chance de volver a San Lorenzo

El Ciclón es uno de los clubes que lo buscaría nuevamente, aunque Bareiro fue contundente y enterró lo rumores al asegurar que «no es el momento».

«Si en algún momento me tocara volver a vestir la camiseta me sentiría muy feliz, pero hoy en día no. Esa situación es muy lejana», planteó el atacante en diálogo con Espn.