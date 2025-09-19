Gallardo hace cambios después de la derrota de River ante Palmeiras en la Copa Libertadores

El Muñeco piensa en un equipo alternativo para jugar en Tucumán Foto: FOTOBAIRES

River dejó atrás la derrota ante Palmeiras en el Monumental pero ya piensa en la revancha. Con el foco puesto en el partido en San Pablo, que definirá la clasificación a las semifinales de la Copa Libertadores, el DT Marcelo Gallardo tomó una importante decisión.

Este sábado, presentará un equipo completamente alternativo frente a Atlético Tucumán, por la novena fecha del Torneo Clausura.

La decisión es clara: no arriesgar a ningún titular. El objetivo es llegar con todos los jugadores clave en óptimas condiciones al duelo del miércoles en Brasil, donde River está obligado a dar vuelta la serie ante Palmeiras.

River con muchos juveniles para cuidar a los titulares

El plantel se entrenará por última vez esta tarde y, minutos después, se conocerá la lista de convocados. Se espera que abunden los juveniles y que muchos de los habituales titulares ni siquiera viajen a Tucumán.

Entre los nombres que aparecen con chances de ser titulares están Juan Cruz Meza y Bautista Dadín, quienes solo jugaron un tiempo en el triunfo de la Reserva ante Deportivo Riestra. Ambos viajarán con la delegación y podrían estar desde el arranque.

Además, Santiago Lencina, Agustín De La Cuesta y Ian Subiabre (fue convocado para el Mundial Sub 20) también se perfilan para sumar minutos en el Estadio Monumental José Fierro, este sábado a las 21.15.

La baja de Sebastián Driussi, desgarrado y afuera por tres semanas, refuerza la idea de no arriesgar a nadie más. El mensaje de Gallardo es contundente: todos los cañones apuntan a la revancha con Palmeiras.

La probable formación de River ante Atlético Tucumán

Jeremías Ledesma; Fabricio Bustos, Sebastián Boselli, Ulises Giménez y Milton Casco; Santiago Lencina, Agustín De La Cuesta, Juan Cruz Meza y Matías Galarza; Ian Subiabre y Bautista Dadín.