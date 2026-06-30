Gustavo Alfaro y la clave de la hazaña: «Si no aprendíamos de esa derrota, capaz hoy no ganábamos»

Épica pura. La histórica clasificación de la Selección de Paraguay a octavos de final de la Copa del Mundo 2026, derrotando por penales a Alemania, una de las grandes potencias futbolísticas, fue probablemente el suceso más importante para Gustavo Alfaro como DT.

Con su habitual impronta y libro de frases célebres, el técnico argentino habló en conferencia de prensa sobre la hazaña del combinado guaraní y de todo lo que envolvió a una definición que quedará grabada a fuego en los fanáticos.

«Resistir está en nuestro documento de identidad. Entraron 26 guerreros y salieron hechos una leyenda. Estos muchachos están dispuestos a ofrecer su corazón. Los que estaban enfrente están formados por las mejores academias de Europa; nosotros representamos las franjas de nuestra camiseta, que son de la tierra colorada de la que venimos», comparó.

«Lo viví con muchísima intensidad, como todos. Fue un partido cargado de tensión de principio a fin, porque sabíamos que enfrente teníamos a uno de los grandes candidatos al título, un rival de enorme jerarquía y que, en la previa, aparecía como favorito», agregó el entrenador.

"VENIMOS DE LA TIERRA COLORADA, ESAS FRANJAS DE LA CAMISETA SON DE LA TIERRA COLORADA"



Gustavo Alfaro definió así la identidad del fútbol paraguayo. #MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/b1vqJbDWHc — DSPORTS (@DSports) June 30, 2026

Luego de haber estado en el ojo de la tormenta tras el duro traspié ante Estados Unidos por 4 a 1 en el debut, Alfaro destacó la importancia de esa caída y el aprendizaje que conllevó para el cambio de cara del equipo sudamericano.

«Si no aprendíamos de esa derrota, capaz hoy no ganábamos», y graficó además el poder de adaptación del equipo a un cuadro difícil: «Tenemos que bailar la música que nos ponen. A veces nos toca cumbia, unas veces tanto y otras tantas una rumba».

En esa línea, el argentino apeló a la metáfora: «Yo no muero con la mía, vivo con la mía. Cuando uno muere, te meten en un metro ochenta y te llenan de tierra, yo quiero vivir y para mí vivir es cambiar, si tengo que cambiar para seguir viviendo, voy a cambiar. El disenso nos hace crecer».

"YO QUERÍA VER A 26 GUERREROS Y QUE SE RETIREN COMO LEYENDAS, Y ES LO QUE HICIERON"



Gustavo Alfaro, en conferencia de prensa tras ELIMINAR a Alemania.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/Dqqtbp8zYW — DSPORTS (@DSports) June 30, 2026

Lo dicho en el comienzo, el exentrenador de Boca Juniors y de tantos equipos en nuestro país considera que lo ocurrido ayer fue su punto máximo como DT.

«Fue una mezcla de sangre y utopía lo que nos permitió hacer realidad lo que amenazaba como imposible, fue la victoria más grande de mi carrera como entrenador. Esto es maravilloso, que lo festeje todo el país. Un feriado nacional, ese es el poder que tiene el fútbol. Podremos tener miles de defectos, pero el corazón no se entrega porque eso nos mantiene con vida», cerró.