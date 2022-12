Habló el papá del «Huevo» Acuña: «Siempre fue un gran jugador y una excelente persona» 

A días del encuentro entre Argentina y Francia en la final del Mundial de Qatar 2022, el papá del jugador neuquino, Marcos «Huevo» Acuña, conversó en exclusiva con «En Eso Estamos» por RÍO NEGRO RADIO. «Los veo con mucha confianza», confesó en referencia a cómo es que ve al presente de la selección.

«Lo estoy viviendo muy feliz. Yo que jugué mucho al fútbol veo Argentina muy bien. Hay que tener paciencia», comentó Ricardo Acuña, padre del lateral izquierdo del albiceleste. El hombre admitió que se encuentra expectante ante el decisivo encuentro del domingo, en el que espera que el seleccionado argentino se consagre «2 a 1» contra Francia.

Acuña declaró que verá el partido en su casa de Zapala, y lo hará acompañado de su hijo mayor y una nieta. También destacó que no posee ninguna cábala, ya que no le «gusta ser fanático».

El neuquino llegó a los 17 años a Ferro. Foto gentileza.

Durante la charla, Ricardo recordó los inicios del actual jugador del Sevilla, cuando jugaba de medio campo en un pequeño equipo de su natal ciudad. «Desde chiquito supo que iba a triunfar, yo lo acompañaba a todos lados. Lo llevabamos hasta Chos Malal, Aluminé, Villa La Angustura«.

Sobre todo se refirió a la aguerrida impronta de su hijo, características que lo definieron desde una muy temprana edad. «Es un jugador fuerte, tiene su físico formado. Siempre que le pegaban, se paraba y seguía jugando«, afirmó.

Asimismo, recordó que sus bondades también supieron traspasar el campo de juego: «siempre fue una excelente persona«, aseveró.

Por último, destacó que le gustaría recibir prontamente la grata noticia de la visita del deportista. Porque pese a que mantienen un diálogo continuo, desde hace tiempo que la estrella de la selección no regresa a la región. «Nosotros vamos a esperar que venga, porque no puedo viajar, no puedo caminar bien. Pienso que va a venir pronto. Hace 4 años que no lo vemos, desde antes de la pandemia«, concluyó.

Escuchá al papá de Marcos Acuña, Ricardo Acuña, en «En Eso Estamos» por RÍO NEGRO RADIO:

