Increíble: Gimnasia no entrenó por falta de pago en la previa del clásico frente a Estudiantes

Una fuerte noticia impactó en el futbol argentino. Es que Gimnasia y Esgrima de La Plata, uno de los semifinalistas del Clausura, no entrenó este jueves, a falta de solo cuatro días para el clásico frente a Estudiantes. Los futbolistas del Lobo tomaron esta decisión, ya que hace varios meses el club mantiene deudas con los jugadores y con otros empleados.

El plantel profesional compartió un comunicado en las redes sociales, donde argumentaron su reclamo, revelando que «a varios futbolistas se les adeudan hasta cuatro meses de sueldo«, es decir, no cobran desde julio.

Luego, le apuntaron directamente a Carlos Anacleto, el nuevo presidente del club platense, que fue elegido democráticamente hace tan solo cuatro días y que asumirá su cargo este mediodía. El texto dice que la nueva dirigencia «se comprometió a cancelar parte de la deuda de manera inmediata«, pero que en estos jornadas «no han obtenido respuestas ni avances concretos». Cabe aclarar que el mandamás aseguró que llegaría una buena inyección económica en el inicio de su mandato.

Para cerrar, aclararon que el plantel está «abierto a cualquier instancia que permita resolver este conflicto, esperando que la dirigencia actué con la responsabilidad y seriedad que la institución merece».

El comunicado de los futbolistas de Gimnasia.

Esta no es la primera vez que los futbolistas de Gimnasia paran por falta de pago. En noviembre, los dirigidos por Fernando Zaniratto realizaron dos paros en semanas consecutivas, cuando todavía era presidente Mariano Cowen.

¿Cuándo juega Gimnasia?

Gimnasia vive días de contradicciones. A pesar de su buen andar futbolístico, el club vive una delicada situación económica, que se demuestra más que nunca con la decisión de los futbolistas de no entrenar.

El Lobo jugará uno de los clásicos más importantes de la historia frente a Estudiantes. Los dirigidos por Zaniratto recibirán al Pincha este lunes a partir de las 17, por las semifinales del torneo Clausura. El juez principal será Facundo Tello y en el VAR estará Lucas Novelli.